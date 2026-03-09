100 milyon TL mal varlığı olduğu konuşulan 44 yaşındaki gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan’ın 16 Kasım 2025’te şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturmada üç kişi gözaltına alındı. Müge Anlı, gözaltına alınanlar arasında Arıkan’ın kızı Sude, oğlu Batukan ve eski eşinin sevgilisi Mustafa’nın olduğunu açıkladı.

Ankara’da eski eşi Sultan Seki’nin evinde ölü bulunan Mustafa Arıkan, Müge Anlı’ya konu olmuş ve 100 milyon TL’lik servetiyle de dikkat çekmişti. Esrarengiz olayla ilgili Keçiören Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Arıkan’ın kızı Sude, oğlu Batuhan ve eski eşinin sevgilisi Mustafa Ünal gözaltına alındı.

MÜGE ANLI SICAK GELİŞMEYİ DUYURDU

Olay, uzun süredir Müge Anlı’nın programında da gündeme gelmişti. Anlı, stüdyodan yaptığı açıklamada, “Sude haftasonunu halalarıyla geçiriyordu. Tüm iddiaların odağındaki Sultan ise Dubai’de. Şüpheliler güvenlik gerekçesiyle ayrı ayrı karakolda tutuluyor. Sude’nin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

TELEFON VE HATLARINI DEĞİŞTİRMİŞLER

Soruşturmayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Anlı, “Anneanne, dede ve Mustafa Ünal hem telefonlarını hem de hatlarını değiştirmişler. Bir-iki gün içinde cihaz ve hatlar değişmiş. Yapılan incelemeye göre baba ve oğul pikniğe gidecekti, Mustafa’nın telefonu o piknik alanında sinyal vermiş” dedi.

Sude’nin ifadelerinin soruşturma açısından “itiraf niteliğinde” olduğu belirtilirken, dosya titizlikle incelendiği bildirildi.

“ZEHİRLİ İÇLİ KÖFTE” DETAYI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan programda dikkat çeken bir itiraf gelmişti. Müge Anlı’nın yayınına bağlanan bir izleyici, maktulün kızı Sude’nin “Babamı annem ve arkadaşı içli köfteye zehir katarak öldürdü” dediğini öne sürmüştü.

Sude’nin arkadaşı olduğunu belirten kişi, Sude’nin Dubai’de alkol aldıktan sonra Onur isimli bir şahsa, “Babam artık yok, annem ve arkadaşı babamı öldürdü. İnternetten nasıl zehirlenir diye bakmışlar, sonra zehri içli köftenin içine koyup piknikte babama yedirmişler” dediğini ileri sürdü.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Sude Arıkan ise bu iddiaları yalanlamış ve “Onur diye kimseyle tanışmadım” ifadelerini kullanmıştı.

