44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan’ın şüpheli ölümü Müge Anlı’ya taşındı. Arıkan'ın 100 milyon liralık mal varlığından dolayı eski eşi, oğlu ve uzak akrabası tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Müge Anlı’nın sunduğu Tatlı ile Sert programında Ramazan Arıkan’ın şüpheli ölümüne ilişkin ortaya atılan iddialar, sosyal medyada gündem oldu.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan, Ankara’da 16 Kasım'da eski eşinin evinde hayatını kaybetti. Ramazan Arıkan’ın ağabeyi Adem Arıkan’ın iddiasına göre; Arıkan o gece oğlu ile pikniğe gittiğini söyledi. Akşam saatlerinde ise 16 yaşındaki oğlu ve Mustafa Ünal isimli bir kişi tarafından ayakta duramaz halde eski eşinin evine getirildi.

Mal varlığı 100 milyon lira! 'Emlak zengini' Ramazan Arıkan’ öldürüldü mü? Müge Anlı’da çarpıcı iddialar

ZEHİRLENDİ Mİ?

Güvenlik kamerası görüntülerinde Ramazan Arıkan’ın eski eşinin evinde yaklaşık iki saat boyunca kaldığı, daha sonra da ambulans çağrıldığı görüldü. Arıkan'ın zehirlendiği iddia edilirken, güvenlik birimleri inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre Arıkan’ın ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti.

100 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞI

3 çocuk babası 44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan'ın 100 milyon liralık mal varlığından dolayı eski eşi, oğlu ve uzak akrabası tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Arıkan’ın Ankara ve Aydın’da çok sayıda ev ve arsası, Dubai’de de 2 evi olduğu öğrenildi.

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Ramazan Arıkan’ın eski eş Sultan Seki’nin ise olay gecesi Dubai'de olduğu ve ev satışlarıyla ilgilendiği iddia edildi.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Arıkan’ın ölümü Müge Anlı’nın programında işlendi. Ramazan Arıkan’ın kızı Sude Arıkan canlı yayına bağlayarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sude Arıkan, olay gecesi Mustafa Ünal'ı evde görmediğini söyleyerek “Annemin Mustafa adlı kişiyle ilişkisi olduğunu bilmiyordum, Dubai'den birlikte geldiklerini görünce anladım” dedi.

Sude Arıkan, babasının büyük miktarda mal varlığı olduğunu, babasının annesi ve kendisine para vermediğini, nafakayı az miktarda ödediğini öne sürdü. Arıkan, mirasın üzerlerine geçmesi için avukatlara çok miktarda para verdiklerini, söyledi. Öte yandan Arıkan’ın eski eşi ve Mustafa Ünal’ın olay gecesine dair anlattıklarının çelişmesi ise şüpheleri üzerlerine çekti.

