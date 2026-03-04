ABD'nin Louisiana eyaletinde çalışan bir kepçe operatörü, aniden alev alan kepçeden inmeye çalışırken alevler arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan personel hastaneye kaldırıldı. Korku dolu anlar sosyal medyada hızla yayılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ABD’nin Louisiana eyaletinde korku dolu anlar yaşandı. Baton Rouge şehrinde çalışan bir kepçe operatörü, iş sırasında kepçenin içinde çıkan yangının ortasında kaldı.

ABDde korku dolu anlar! Alevlerin arasında kalan kepçe operatörü ölümden döndü

AĞIR YARALANDI

Olayın ihbar edilmesinin ardından çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Dakikalar süren müdahalenin ardından talihsiz çalışan, ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yangının nedenini araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Baton Rouge İtfaiye Departmanı’ndan yapılan açıklamada, kepçedeki yangının mekanik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi. Korku dolu anlar sosyal medyada hızla yayılarak binlerce yorum aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası