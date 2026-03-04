ABD-İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ‘Destansı Öfke Operasyonu’ beşinci gününde sürerken, savaşın şimdiden ABD ordusuna 1 milyar dolardan fazla maliyet getirdiği tahmin ediliyor. Uzmanlar, çatışmanın birkaç hafta daha devam etmesi halinde doğrudan askeri harcamalarla birlikte toplam maliyetin 95 milyar dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu süreçte ticaret ve enerji piyasalarında yaşanabilecek aksamalara dikkat çeken ekonomistler, operasyonun ABD ekonomisine ek olarak 50 milyar ila 210 milyar dolar arasında maliyet oluşturabileceğini öne sürüyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü ABD-İsrail’in İran’a ortak saldırılarıyla başlatılan savaş ve misilleme saldırıları beşinci gününde de şiddetini artırarak devam ediyor. Orta Doğu'daki gerilim artarken sürpriz bir açıklamayla ‘savaşın 4-5 hafta sürebileceğini’ söyleyen ABD Başkanı, savaşın daha kısa sürede de bitebileceğini belirtti. ‘Destansı Öfke Operasyonu’nun ABD’ye maliyeti ise en çok merak edilenler arasında.

'Destansı Öfke' pahalıya patladı! İşte İran savaşının ABD'ye maliyeti

BUGÜNE KADAR NELER OLDU?

Forbes'un haberine göre, Trump'ın İran'a yönelik askeri saldırılarının, ABD vergi mükelleflerine şimdiden 1 milyar doların üzerinde bir fatura kestiği tahmin ediliyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM)’un bildirdiğine göre pazar günü Kuveyt’te üç F-15E Strike Eagle jeti de düşürüldü. Her bir jetin tahmini maliyetinin 90 milyon dolar olduğu, bunun da ABD ordusuna en az 300 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

ABD'nin İran’daki askeri operasyonunun detayları tam olarak bilinmese de oldukça büyük ölçekli olduğu görülüyor. CENTCOM tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada saldırıların başlamasından sonraki ilk 48 saat içinde İran’da 1.250’den fazla hedefin vurulduğu bildirildi. Öte yandan operasyonda kullanılan 20’den fazla silah sisteminin listesi yayımlandı. Kullanılan askeri unsurların maliyetleri ise 35 bin dolardan başlayıp milyonlarca dolara kadar çıkıyor.

'Destansı Öfke' pahalıya patladı! İşte İran savaşının ABD'ye maliyeti

SAVAŞTAN ÖNCEKİ ASKERİ HAZIRLIK: 630 MİLYON DOLAR

Öte yandan Wall Street Journal'ın American Enterprise Institute kuruluşundan araştırmacılara dayandırdığı haberinde, saldırıların başlamadan önce bölgede yapılan askeri hazırlığın orduya yaklaşık 630 milyon dolara mal olduğu belirtildi. Wall Street Journal, daha önce bölgeye iki uçak gemisi konuşlandırıldığını belirtmişti. Bunların günlük işletme maliyetinin ise yaklaşık 13 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

'Destansı Öfke' pahalıya patladı! İşte İran savaşının ABD'ye maliyeti

Öte yandan CENTCOM’un, saldırılarda kullandığını doğrulamış olduğu B-2 bombardıman uçaklarının da saatlik işletme maliyetinin 130 bin ila 150 bin dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

CENTCOM’un bir diğer doğruladığı askeri unsurlar ise tek yönlü kamikaze insansız hava araçları. Operasyonlarda kullanılan tek yönlü “kamikaze” insansız hava araçlarının toplam maliyetinin yaklaşık 43,8 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Times’ın haberine göre, operasyonlarda kullanılan Tomahawk füzelerinin değeri ise 2 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

"ABD EKONOMİSİNE 210 MİLYAR DOLARLIK KAYIP YAŞATABİLİR"

Penn Wharton Budget Model (PWBM) Direktörü Kent Smetters, Fortune’a yaptığı değerlendirmede, İran’daki çatışmanın ABD’li vergi mükelleflerine getireceği toplam yükün en az 40 milyar dolar olacağını belirtti. Smetters’e göre bu rakamın büyük olasılıkla 65 milyar dolar seviyesine yaklaşması, çatışmanın süresine bağlı olarak ise 95 milyar dolara kadar yükselmesi mümkün. Söz konusu tutarın, askeri operasyonların doğrudan harcamaları ile kullanılan mühimmat ve ekipmanın yeniden tedarik edilmesini kapsadığı ifade edildi.

Öte yandan Smetters, savaşın genel ekonomik etkisinin bununla sınırlı kalmayacağını vurguladı. Ticaret akışında ve enerji piyasalarında yaşanabilecek aksamalara dikkat çeken Smetters, çatışmanın ABD ekonomisine toplamda 50 milyar ila 210 milyar dolar arasında ek kayıp yaşatabileceğini öne sürdü.

Uzmanlar, devam eden bir savaşın toplam maliyetini tahmin etmenin oldukça güç olduğunu belirtirken, nihai maliyeti söylemek için henüz çok erken olduğunu kaydediyor. Ancak maliyetin günden güne hızla arttığı belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası