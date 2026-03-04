Küresel bir sağlık sorunu olarak yaygınlaşan obezite yıldan yıla artıyor. Dünya genelinde her 8 kişiden 1'i obezite ile yaşarken, son 36 yılda obezite hastalarının sayısı 2 katına çıktı. Obezite nasıl kontrol altına alınabilir? Obezitenin risk oluşturduğu hastalıklar neler? İşte detaylar…

4 Mart Dünya Obezite Günü’nde küresel anlamda bir halk sağlığı sorunu haline halen hastalığa karşı uzman isimler uyardı. Dünya genelinde her 8 kişiden 1'i obezite ile yaşarken, yetişkinlerde obezite oranı 1990'dan bu yana 2 kattan fazla arttı, ergenlerde ise bu oran 4 katına çıktı.

CİDDİ BİR PROBLEM

Obezitenin yalnızca estetik bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Alihan Oral, birçok kronik hastalığın temelinde yer alan ciddi bir sağlık problemi olduğunu belirtti. Obezitenin vücutta aşırı yağ birikimiyle karakterize kronik bir hastalık olduğunu, hem dünyada hem de Türkiye'de görülme sıklığının hızla arttığını belirten uzman isim, tek tek uyardı.

HER 8 KİŞİDEN 1'İ OBEZİTE

Oral, dünya genelinde yaklaşık her 8 kişiden 1'inin obezite ile yaşadığına değinerek şunları söyledi:

Obezite, diyabetten kalp hastalıklarına, hipertansiyondan karaciğer yağlanmasına kadar birçok ciddi sağlık riskini tetikleyebiliyor. Obezitenin ortaya çıkmasında birden fazla faktör rol oynuyor. Hareketsiz hayat tarzı, yüksek kalorili ve işlenmiş gıdaların fazla tüketimi, düzensiz beslenme alışkanlıkları ve stres gibi faktörler, obezite riskini artırıyor. Bunun yanında genetik yatkınlık ve bazı hormonal hastalıklar da kilo artışına neden olabilir.

NELER ÖNLÜYOR?

Oral, dengeli ve sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku ve stres yönetiminin obezitenin önlenmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

“TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL OLMALI”

Oral, obezite tedavisinin kişiye özel planlanması gerektiğini belirterek "Obeziteyle mücadelede bireylerin tek başına diyet yapması, çoğu zaman yeterli olmayabilir. Bu süreçte hekim, diyetisyen ve gerektiğinde farklı branşların yer aldığı multidisipliner bir yaklaşım önemli. Kişinin sağlık durumu, hayat tarzı ve metabolik özellikleri değerlendirilerek uygun bir tedavi planı oluşturulmalı” önerisini yaptı.

Obezite'nin neden olduğu durumlar şöyle sıralandı:

Tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini artırıyor

Kemik sağlığını ve üremeyi olumsuz etkiliyor

Kanser türlerinin riskini çoğaltıyor

Uyku bozukluğuna veya hareket kabiliyetinin azalmasına neden oluyor.

