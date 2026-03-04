SPOR SERVİSİ
Fenerbahçe'de Marco Asensio kararı: Gaziantep'e götürülmedi, eksik sayısı 6'ya çıktı
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun, ağrıları nedeniyle Gaziantep FK maçında riske edilmemes kararı çıktı. 30 yaşındaki İspanyol yıldız, sarı-lacivertli ekibin Gaziantep kafilesine dahil edilmedi.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynayacağı maçta 6 oyuncusundan yoksun olarak sahaya çıkacak.
- Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
- Marco Asensio da ağrıları nedeniyle Gaziantep FK karşısında takımını yalnız bırakacak.
- Asensio, Fenerbahçe formasıyla 33 maçta 13 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda oynayacağı Gaziantep FK maçına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde Marco Asensio da Gaziantep FK karşısında takımını yalnız bırakacak. Ağrıları nedeniyle riske edilmemesine karar verilen İspanyol orta saha, Gaziantep kafilesinde yer almadı.
Yıldız oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 33 müsabakada forma giyerken, sahada kaldığı 2493 dakikda 13 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kararı: Gaziantep FK maçında da yok!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR