Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda son hafta heyecanı yaşanırken Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Kritik karşılaşmanın yayın bilgileri, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayımlanacağı araştırılıyor.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda grup aşamasının son haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyebilecek önemli karşılaşmalar arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu karşılaşması A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden şifresiz olarak takip edebilecek.

Türkiye Kupası karşılaşmaları geniş izleyici kitlesine ulaşabilmesi amacıyla ulusal kanallardan yayınlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması da A Haber üzerinden canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri!

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler mücadeleyi A Haber üzerinden takip edilebilecek. Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor ise çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi topladığı 4 puan ve averajla 4. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri!

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu karşılaşması 4 Mart 2026 Çarşamba günü saat 20.30’da başlayacak. Mücadele İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Beşiktaş, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri!

KİMLER EKSİK?

Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başında olacak.

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyemedi.

Milli orta saha da görev verilmesi durumunda Çaykur Rizespor müsabakasında sahadaki yerini alabilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası