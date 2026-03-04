Adana’da bir PVC ustasının silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı. İş yerine motosikletle gelen ve yüzleri maskeli olan iki şüphelinin 15 yaşında olduğu, bunlardan birinin motosikleti sürdüğü diğerinin ise işyerini ateşlediği belirlendi. Yakalanan çocuklar ifadelerinde "Önceden kendilerine küfür ettiği" gerekçesiyle cinayeti işlediklerini söyledi.

Olay, 3 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi’nde meydana geldi.

BAŞINDAN VURULDU

İddiaya göre, L.A. (15) ve H.H. (15), PVC ustası Yusuf Çelik’e (39) silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda H.H. motosikleti sürerken L.A. ise işyerinin önüne gelince defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Yusuf Çelik başından vuruldu.

Adana’da cinayet: PVC ustasının katili 15 yaşında çıktı

HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Çelik’in cenazesi defin edilmek üzere Mardin'e götürüldü.

YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa süre sonra L.A. ve H.H. suç aleti tabanca ile birlikte Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi ara sokaklarında yakaladı. L.A. ve H.H., çocuk şube ekiplerine teslim edildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Çocukların, ifadelerinde önceden Yusuf Çelik’in kendilerine küfür ettiği gerekçesiyle cinayeti işlediklerini söyledikleri öne sürüldü.

