Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), son uydu görüntülerine ilişkin analizinde İran’daki nükleer malzeme bulunan tesislerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı. Kurum, şu ana kadar radyasyon artışı gözlemlenmediğini ve sızıntı riskinin bulunmadığını da bildirdi.

Birleşmiş Milletler’e bağlı nükleer denetim kurumu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’daki nükleer tesislere ilişkin son uydu verilerini kamuoyuyla paylaştı. Kurumun yaptığı açıklamaya göre, nükleer malzeme içeren tesislerde herhangi bir hasar bulgusuna rastlanmadı.

UAEA’nın açıklamasında, mevcut veriler doğrultusunda radyolojik sızıntı riski bulunmadığı ve şu ana kadar çevrede ölçülen radyasyon seviyelerinde artış tespit edilmediği vurgulandı.

İSFAHAN’DA İKİ BİNADA HASAR

Açıklamada, İsfahan Nükleer Tesisi yakınındaki iki binada hasar görüldüğü bilgisi paylaşıldı. Ancak bu yapıların nükleer malzeme içeren bölümler olmadığı belirtildi.

Daha önce saldırı iddialarıyla gündeme gelen Natanz Nükleer Tesisi için ise yeni bir ek hasar tespit edilmediği kaydedildi. Diğer nükleer tesislerde de herhangi bir olumsuz etkiye rastlanmadığı ifade edildi.

GROSSİ’DEN İTİDAL ÇAĞRISI

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, askeri gerilim ortamında nükleer güvenliğin korunmasının hayati önemde olduğunu belirterek taraflara “azami itidal” çağrısında bulundu. Grossi, Orta Doğu’daki ulusal nükleer güvenlik kurumlarıyla temasın sürdüğünü ve şu ana kadar radyasyon artışı gözlemlenmediğini açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ise daha önce yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in Natanz’daki tesise iki ayrı saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

UAEA, son değerlendirmesinde mevcut hasarın nükleer güvenliği tehdit edecek boyutta olmadığını ve olayın radyolojik bir sonuca yol açmasının beklenmediğini yineledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası