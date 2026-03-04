İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, ABD ve İsrail’e yönelik saldırılarda 500’den fazla Amerikan askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail’e yönelik son saldırılarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Laricani, İran’ın karşı saldırılarında 500’den fazla Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

"ŞİMDİ HESABINI YAPSIN..."

Laricani mesajında, "Trump, Netanyahu'nun soytarılıklarıyla, Amerikan halkını İran'la alçakça bir savaşa sürükledi. Şimdi, hesabını yapsın. Bu birkaç gün içinde 500'den fazla Amerikan askerinin öldürülmesiyle, ABD mi yoksa İsrail mi hala birinci sırada?" ifadelerini kullandı.

HAMANEY VURGUSU

İranlı yetkili açıklamasında ayrıca, “Macera devam ediyor. Hamaney’in şehadeti, Allah’ın izniyle size ağır bir bedele mal olacak” sözlerine yer verdi.

Laricani’nin açıklamaları, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail tarafından başlatıldığı belirtilen saldırıların ardından İran’ın İsrail’in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme hamleleri gerçekleştirdiği bir dönemde geldi.

Söz konusu iddiaya ilişkin ABD veya İsrail makamlarından henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

