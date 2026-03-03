İran'ın Shahed-136 İHA'larıyla gerçekleştirdiği nokta atışı saldırı, ABD'nin 'Epic Fury Operasyonu'na ağır bir darbe indirdi. Hiçbir uyarı vermeden üsse sızan İHA'lar, askerleri uykuda ve korumasız yakaladı. CBS News'e konuşan askeri yetkililer, vurulan operasyon merkezinin aslında ofis alanına dönüştürülmüş üç kat genişliğinde bir römork (trailer) olduğunu ifşa etti.

ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Kuveyt’te de kan döküldü.

İran’ın insansız hava aracı saldırısında en az 6 Amerikan askeri hayatını kaybetmişti. Olayın ardından askeri tahkimatlar ve savunma sistemleri tartışma konusu oldu.

ABD'Lİ ASKERLER NASIL HEDEF ALINDI?

Kuveyt, ABD ve İsrail’in Cumartesi günü erken saatlerde İran’a saldırmaya başlamasından bu yana yoğun füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşı karşıya kaldı.

Kuveyt'te "konteyner" skandalı: ABD'li askerler nasıl öldürüldü?

Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’da düzenlediği basın toplantısında saldırının hem hava savunmasını hem de operasyon merkezinin tahkimatlarını aşan güçlü bir İran silahıyla yapıldığını söyledi.

Hegseth, "Hava savunmanız var ve çok sayıda saldırı geliyor, bunların çoğunu vuruyorsunuz. Arada sırada, maalesef, biz buna ‘sıçrayan’ diyoruz, savunmayı aşan bir saldırı olabilir. Ve bu özel durumda, bu füze, güçlendirilmiş bir taktik operasyon merkezini vurdu, ancak bunlar güçlü silahlar" dedi.

Savunma Bakanlığı merkezin "güçlendirilmiş" olduğunu iddia etse de, yetkililer binanın aslında ofis yapılmış üç katlı bir römork olduğunu söyledi. Tek koruma olan beton duvarlar (T-duvarlar), havadan gelen İHA'yı durdurmaya yetmedi.

TAHKİMAT İDDİASI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

İran’ın saldırısı hakkında doğrudan bilgi sahibi üç ABD askeri yetkilisi, operasyon merkezinin yeterince güçlendirilmiş olduğu iddiasını sorgulamaya başladı.

Yetkililer, saldırıya uğrayan merkezin aslında korunaklı bir bina olmadığını, sadece yan yana getirilmiş üç geniş konteynerden bozma bir ofis olduğunu ifşa etti. Havadan gelen saldırılara karşı hiçbir zırhı olmayan bu yapı, kamikaze İHA için kolay bir hedef haline geldi.

İddialara göre karavanın tek güçlendirme unsuru, askeri personeli patlamalardan ve roket saldırılarından korumak için kullanılan 12 fit yüksekliğinde çelik takviyeli beton bariyerler, yani T-duvarlardı. Ancak T-duvarlar havadan gelen saldırıyı engelleyemedi.

İki yetkili, saldırının binanın tam ortasına isabet etmiş gibi göründüğünü söyledi.

Saldırı öncesi bölgedeki risk biliniyordu. Taktik operasyon merkezinin savunmasız olduğu ve çok sayıda ABD askerinin bir arada bulunduğu sahadaki kaynaklarca daha önce dile getirilmişti

Ön savaş hasar değerlendirmelerine göre Kuveyt’teki operasyon merkezi tek yönlü bir insansız hava aracıyla vuruldu.

ABD'nin İran askeri altyapısına saldırmak için kullandığı insansız hava araçları, İran'ın Şahed-136'sına kıyasla düşük maliyetli ve ters yönde tasarlanmıştır.

"NAAŞLAR ÇIKARILAMADI"

Saldırının ardından çıkan yangın nedeniyle askerlerin cenazelerinin çıkarılması zorlaştı.

SİRENLER NEDEN ÇALMADI?

Olay yerindeki üç kaynaktan ikisi, saldırı anında uyarı sirenlerinin çalmadığını iletti.

Daha önce sistem çalışıyordu ancak bazı İHA'lar hiçbir uyarı vermeden üssün içine kadar sızmayı başardı.

CBS News'e konuşan iki kaynak, Kuveyt'in Şuaybe limanında gelen insansız hava araçlarını veya diğer mühimmatları düşürmek için kullanılabilecek bir Amerikan karşı roket, topçu ve havan sistemi bulunmadığını dile getirdi.

Kuveyt yakınlarında önleme araçları olsa da bunların kullanılıp kullanılmadı bilinmiyor.

ABD'li asker yaptığı açıklamada , "Temelde insansız hava araçlarını ortadan kaldırma seçeneğimiz yoktu" dedi.

ABD Merkez Komutanlığı sözcüsü, Kuveyt’te hayatını kaybeden altı askerin yanı sıra "Epic Fury Operasyonu" kapsamında en az 18 askerin de ağır yaralandığını açıkladı.

