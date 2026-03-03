İspanya LaLiga'da şampiyonluk yarışında Barcelona'nın 4 puan gerisine düşen Real Madrid'e bir kötü haber de Brezilyalı yıldız Rodrygo'dan geldi.

İspanya LaLiga'da üst üste aldığı 2 mağlubiyetle zirveye ezeli rakibi Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de kötü haberler art arda geldi.

DÜNYA KUPASI'NI KAÇIRACAK

Marca'nın haberine göre; Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Rodrygo'nun ön çapraz bağları koptu. 6-7 ay arası sahalardan uzak kalması beklenen Rodrygo, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nda olma şansını kaçırdı.

HÜCUMDA ALTERNATİF AZALDI

Kylian Mbeppe'nin sakatlanmasının ardından 25 yaşındaki oyuncunun sakatlanmasıyla eflatun beyazlılarda hücum bölgesinde kriz çıktı. Celta Vigo ile deplasmanda oynanacak lig maçında diz sakatlığı bulunan Mbappe ve cezalı Mastantuono'nun yanı sıra Rodrygo da forma giyemeyecek.





