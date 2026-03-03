Türkiye Gazetesi
Milliler, 3 puanı 3 golle aldı!
2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'yı 3-0 mağlup etti.
A Millî Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup ilk maçında Malta'yı konuk etti.
Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazanan A Milli Kadın Futbol Takımı, elemelere galibiyetle başladı.
Ay yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Lexine Farrugia (Kendi kalesine), 29. dakikada Ebru Topçu ve 88. dakikada Arzu Karabulut kaydetti.
BİR SONRAKİ RAKİP KUZEY İRLANDA
Kadın A Millî Takımı, 6 Mart Cuma günü Kuzey İrlanda ile Lurgan'daki Mourneview Park Stadı'nda karşılaşacak.
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta Türkiye, üçüncü maçını 14 Nisan 2026 tarihinde İsviçre deplasmanında oynayacak.
