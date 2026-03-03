Anadolu Ajansı
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'nin açıklamasına göre Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor, Konyaspor ve Samsunspor, çeşitli sebeplerden PFDK'ye sevk edildi.
Ayrıca Kocaelispor antrenörü Kerem Nazlıgül, talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula gönderildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK, Sakaryaspor, Sarıyer, Serikspor, Ümraniyespor ve Vanspor da PFDK'ye sevk edildi.
