Alman devi Bayern Münih'in, Galatasaray'ın 27 yaşındaki golcüsü Victor Osimhen'e talip olduğu ve Kompany'nin hayranlık duyduğu oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'i, Alman devi Bayern'in transfer etmek istediği iddia edildi.

BAYERN GÖZÜNE KESTİRDİ

Foot Mercato'nun haberine göre; İngiliz forvet Harry Kane'in ilerleyen yaşı sebebiyle forvet arayan Alman devi Bayern Münih, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i gözüne kestirdi.

Bayern Teknik Direktörü Kompany'nin de Osimhen'e büyük hayranlık duyduğu ve oyuncuyu kadrosuna görmek istediği belirtildi.

GALATASARAY AYRILIK İSTEMİYOR

Sarı kırmızılı yöneticilerin, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcü ile yollarını ayırmayı planlamadığı öne sürüldü.

BU SEZONKİ KARNESİ

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 25 maça çıkan Victor Osimhen, 17 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılı takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Osimhen, ligdeki 17. maçında 10. golünü attı. Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 7 golü bulunuyor.

