İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ABD ve İsrail ile devam eden savaşta, 'düşmanın' önümüzdeki günlerde mecburen savaşı durdurmak zorunda kalacağını açıkladı.

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, İran ile ABD ve İsrail arasında süren savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Telayi Nik, katıldığı bir televizyon programında, düşmanın önümüzdeki günlerde mecburen savaşı durdurmak zorunda kalacağını söyledi.

Telayi Nik, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başında Hamaney’i hedef alarak İran’daki siyasi sistem ve komuta kademesini çökertmeyi amaçladığını ancak bunun stratejik bir hata olduğunu belirtti. Sözcü, “Her komutan için eğitimli yedek komutanlar belirlendi. Düşman önümüzdeki günlerde mecburen savaşı durdurmak zorunda kalacak” dedi.

Savaşın başlangıcından itibaren İran’ın komuta kademesinin koordinasyon sorunu yaşamadığını vurgulayan Telayi Nik, sahadaki denklemin İran halkının lehine değiştiğini belirtti. Ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin, Haziran 2025’te İsrail ile yaşanan 12 günlük çatışmaya kıyasla saldırılara daha hızlı ve yoğun cevap verdiğini söyledi.

Telayi Nik, İran’ın komşu ve Müslüman ülkelere olumlu yaklaştığını ifade ederek, “Herhangi bir ülkenin üslerinin İran’a karşı kullanılması halinde, söz konusu tehdidin kaynağını hedef almak meşrudur” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası