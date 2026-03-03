Milletvekilleriyle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın ve bölgenin kritik bir dönemden geçtiğini belirterek “Eski düzen yıkıldı, yerine neyin geleceği belirsiz; dünya kaotik bir sürece sürükleniyor” dedi. Türkiye’nin, kardeş ve komşu ülkelerin huzurunu bozan gelişmeler karşısında tarafsız olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Biz sulhun, sükûnun, huzurun ve istikrarın; dayanışma ile iş birliğinin tarafındayız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de milletvekilleriyle iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Asil ve asıl olan milletin vekilleri olarak bugün inancı sizler temsil ediyorsunuz. Şahsım ülkem ve milletim adına her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"DÜNYA KAOTİK BİR DÖNEME SÜRÜKLENİYOR"

Sadece bölgemiz değil, sadece içinde bulunduğumuz coğrafya değil topyekün tüm coğrafyamız kritik günlerden geçiyor. 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya sistemi çatır çatır çatırdıyor, temelinden sarsılıyor. Küresel bir eksen kayması var. Eski düzen yıkıldı, yerine ne geleceği belirsiz. Dünya kaotik bir döneme sürükleniyor.

"SULH VE HUZURUN TARAFINDAYIZ"

Yıllardır bize hukuktan, insan hak ve hürriyetlerinden bahsedenlerin bizzat kendileri bugün bu değerleri yok sayıyor, çiğnemekte hiçbir beis görmüyor. Türkiye'nin tavrı bellidir. Bölgemizi ve insanlığı ilgilendiren meselelerde asla tarafsız değiliz. Kardeşimiz ve komşularımızı ilgilendiren konularda tarafsız değiliz. Türkiye olarak huzur ve istikrarın tarafındayız. Sulh ve huzurun tarafındayız. Evrensel değerlerin, diplomasinin tarafındayız. Dik durmaya devam edeceğiz. Soykırımcıların değil, zulmü engellemenin tarafındayız.

"HAYDUTLUĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Öldürmenin, katletmenin, haydutluğun, soykırımın ve soykırımcıların değil, hakkın, hakikatin, nerede olursa olsun insanı yaşatmanın tarafındayız. Birleşmiş Milletler sisteminin sembolize ettiği prensipler, bizzat bu sistemin kurucuları tarafından acıkınca yenilen putlara dönüştürülmüş durumda.

Biz bölgemizi ve insanlığı ilgilendiren meselelerde asla tarafsız değiliz, huzurun ve istikrarın, evrensel değerlerin, adaletin ve kalkınmanın tarafındayız. Füzeler havada uçuşurken 86 milyonun tek bir ferdinin kılına zarar gelmemesi için dikkatli fakat haksızlıklar karşısında da dirayetli olmaya devam edeceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmek isteyenler olacaktır. Bunlara aldırmayacağız.Doğru bildiğimiz yolda cesur adımlarla ilerleyeceğiz. Bu fırsatı, bu imkanı heba etmeyecek, heba edilmesine izin vermeyeceğiz.

