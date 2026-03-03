Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, iftar davetinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Futbolcuların maaşlarını alamadığı iddiasına cevap veren Özbek, ödemelerin günü gününe yapıldığını ve kulübün vadesi geçmiş borcu bulunmadığını açıkladı.

İftar davetinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "futbolcuların ödeme alamadığı" iddiası hakkında, "Hepsini günü gününe ödüyoruz. Galatasaray'ın bir lira temerrüdü yoktur, vadesi geçmiş 1 lira borcu yoktur" ifadelerini kullandı.

"UĞURCAN'I İYİ Kİ ALMIŞIZ"

HT Spor'da yer alan habere göre; Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a ödenen KDV dahil 33 milyon euro ile ilgili soruya Özbek, "Evet, Uğurcan’a iyi bir bonservis ödedik ama Uğurcan'ın maaşı, diğer kaleci adayına göre çok daha düşük. Bu nedenle uzun vadede daha ekonomik bir yatırım. O gün en iyi tercih Uğurcan'dı. Bana göre mükemmel bir katkı verdi. 'İyi ki almışız' diyorum. Burası şahsıma ait bir kulüp olsa daha rahat harcama yapardım ama biz buraya hizmet etmeye geldik. Galatasaray'ın bir delikli kuruşunu harcarken 80 kez düşünüyor, muhasebe ediyoruz. Buna emin olabilirsiniz" cevabını verdi.

"2-3 MAAŞ ALAMAZLARSA MAÇA ÇIKMAZLAR"

Başkan Özbek, bazı futbolcuların ödeme alamadığına ilişkin haberleri yalanladı. Galatasaray Başkanı, "Eğer işkembeden atarsanız böyle krizler çıkarırsınız. Galatasaray dünya çapında futbolculardan kurulu elit bir takım. Bu oyuncuları lafla sözle oynatamazsınız. Oyuncular maaşlarını 2-3 ay gibi süreler alamazsa maça çıkmazlar. Bu tarz haberler, oyuncularımızın profesyonelliklerine hakaret oluyor. Prim ve bonus maddeleri var, hepsini günü gününe ödüyoruz. Galatasaray'ın bir lira temerrüdü yoktur, vadesi geçmiş 1 lirası yoktur" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da Victor Osimhen, 21 milyon euro; Mauro Icardi, yıllık 10 milyon euro kazanıyor.

"BONSERVİSLERİN YÜZDE 90'DAN FAZLASINI ÖDEDİK"

Ödemelerle ilgili titiz davrandıklarını vurgulayan Özbek, "Biliyorsunuz sezon sonunda seçim var. Özellikle bu yönetimde şuna dikkat ettim; bonservis harcamalarını kendi görev süremizde bitirmeyi taahhüt ettik. Yaptığımız transferlerin bonservis ödemelerinin de yüzde 90'ından fazlasını yerine getirmiş vaziyetteyiz. Sonraki yönetime ferah bir tablo bırakacağız" dedi.

