Barış Alper hocasını dinledi, dünya devlerini peşine taktı. Yıldız oyuncu performansıyla iştah kabarttı, Suudi Arabistan’dan gelen 40 milyon avroluk rekor teklifi reddeden G.Saray, artık kapıyı 50’den açma kararı aldı…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Hocasına kulak verdi, kaldı, yılmadı ve Galatasaray ile birlikte kendisi de kazandı! Bahsettiğimiz isim; sezon başında Suudi Arabistan ekibi Neom’un yaptığı 40 milyon avroluk teklifi Galatasaray’ın düşünmeden reddettiği Barış Alper Yılmaz! Okan Buruk’un, “Daha yaşın genç. Şampiyonlar Ligi’nde kendini göster, Arabistan yerine Avrupa’nın üst düzey kulüplerine git” tavsiyesine uyan Barış Alper önce formayı aldı, sonra taraftarı, sonra da Avrupa’nın devlerini mest etmeyi başardı. Juventus Sportif Direktörü Giorgio Chiellini, “Barış Alper uzun süredir takibimizde olan bir futbolcu” diyerek ilk sinyali veren isim oldu.

JUVE-CHELSEA SIRADA

Galatasaray’ın Juventus ile yaptığı iki maçta Barış’ın gösterdiği performans sadece rakip takımı değil, İngiliz devi Chelsea’nin de dikkatinden kaçmadı. Mavilerin hocası Enzo Maresca, Sevilla’da yardımcılığını yaptığı A Millî Takım’ın hocası Vincenzo Montella’nın da tavsiyesiyle Barış Alper’i sezon sonu için transfer listesinin başına yazdı. Bu iki takımın yanı sıra Barış’ı İtalya, İngiltere ve Almanya’dan dört takım daha takip ediyor. Galatasaray yönetimi ise yıldız oyuncu için gelecek kulüplere kapıyı 45-50 milyon avrodan açmayı planlıyor. Yönetim, Barış’ın taliplerinin Dünya Kupası’ndan sonra daha da artmasını umuyor.

Barış Alper Yılmaz

O NASIL DEPAR?

Galatasaray’ın dinamosu Barış Alper Yılmaz, bu sezon 36 maça çıkarken, 9 gol attı, 13 de asist yaptı. Barış’ın Alanyaspor maçında gösterdiği atletik performans dikkatleri çekti. Yıldız oyuncu 52 metrelik deparı 6,84 saniyede tamamladı, maç içinde maksimum 28,19 km/s hıza ulaştı.

