Adalet Bakanlığı, mahkemelerin yükünü hafifletmek için yapay zekâ kullanımına adım atıyor. Uygulama ile karar süreçlerinin desteklenmesi, yükün azaltılması amaçlanırken, yeni sistem ile raporların kısa sürede özetlenmesi hedefleniyor.

GAMZE ERDOĞAN - Adalet Bakanlığı, bu yıl itibarıyla mahkeme süreçlerinde yapay zekâ destekli yeni bir dönemi başlatmaya hazırlanıyor. Yargı hizmetlerinin hızlandırılması, mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve raporlama kapasitesinin artırılması maksadıyla belirli alanlarda yapay zekâ uygulamaları devreye alınacak.

Yeni sistem kapsamında bilirkişi raporlarından otopsi analizlerine, kriminal incelemelerden veri değerlendirmelerine kadar geniş bir alanda dijitalleşme planlanıyor. Tıbbi bulguların daha hızlı yorumlanması, delillerin daha hassas analiz edilmesi ve teknik raporların kısa sürede özetlenmesi amaçlanıyor.

Yapay zekâ uygulamaları, karar verici konumundaki uzmanlara “asistan” niteliğinde destek sunacak; nihai karar ise yine yargı mensupları tarafından verilecek.

‘ALO ADALET’ GELİYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in dile getirdiği “Alo Adalet” sisteminde de yapay zekâ kullanılacağı bildirildi. Söz konusu sistemle başvuruların daha hızlı değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi planlanıyor.

Gazetemizin daha önce gündeme taşıdığı, yargı mensuplarına yönelik yapay zekâ ve dijital eğitim programları için de hazırlıklar sürüyor.

YÜKSEK YARGIDA DÖNÜŞÜM

Bu arada, yüksek yargıda da teknolojik dönüşüm süreci resmen başlıyor. 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla devreye alınması planlanan uygulamalar kapsamında ilk aşamada bireysel başvuru formlarının okunması, özetlenmesi ve kategorize edilmesi işlemlerinde yapay zekâdan yararlanılacak. Buna göre, yapay zekâ, AYM’nin benzer konularda daha önce verdiği kararlardan hareketle dosyalara ilişkin önerilerde bulunacak. Hata oranı tespit edildikten sonra da uygulamaya girecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası