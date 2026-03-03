Türk Telekom, dünyanın en önemli mobil teknoloji etkinliği GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde gökyüzünde dijital dönüşüm sağlayacak yenilikçi bir teknolojinin lansmanını gerçekleştirdi.

ÖNDER ÇELİK / BARSELONA - Türk Telekom’un 5G altyapısı ve grup şirketi Argela’nın millî mühendislik gücüyle geliştirilen Argela UTM (İnsansız Hava Aracı Trafik Yönetim Sistemi) platformu, mobil şebeke kabiliyetlerini hava sahası yönetimiyle entegre eden millî bir teknoloji olarak geleceğin hava ulaşım sistemleri için küresel standartları belirlemeyi amaçlıyor. Argela UTM’in başarısı GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde atılan imza ile küresele taşındı. Türk Telekom ve grup şirketi Argela, dünyanın önde gelen eVTOL (Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş Yapabilen Hava Aracı) üreticisi EHang ile iş birliği anlaşması imzalayarak stratejik bir adım attı.

Gökyüzünde dijital dönüşüm

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Millî teknoloji hamlemizi gökyüzüne taşımaktan gurur duyuyoruz. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen çözümümüz, mobil şebeke yeteneklerimizle hava trafiğini yönetmeye imkân sağlıyor. Bu hamle ile hem ülkemizin ulaşım stratejilerine katkı sunuyor hem de teknoloji üreten ve ihraç eden bir Türkiye vizyonuna öncülük ediyoruz” ifadelerini kullandı. Argela CEO’su İsmail Emanet de “5G ve ileri ağ çözümleri alanındaki liderliğimizi havacılık sektörüne taşıyoruz. Argela UTM sistemi ile Türkiye’de Gelişmiş Hava Mobilitesi’ni güçlendirecek sağlam bir dijital altyapı sunmayı ve alçak irtifa bağlantısında yeni standartlar belirlemeyi hedefliyoruz” dedi. EHang Operasyon Başkanı Victoria Jing Xiang ise EHang’in sertifikalı insansız eVTOL hava araçlarını, Türk Telekom’un dijital altyapısı ve İHA Trafik Yönetim Sistemi (UTM) ile entegre ederek güvenli ve ölçeklenebilir bir Gelişmiş Hava Hareketliliği ekosistemi oluşturduklarını açıkladı. Öte yandan 5G Destekli Hava Yönetim Sahası Platformu’nun denemelerinde; Türk Telekom’un İstanbul’da bulunan UTM merkezi üzerinden kumanda edilen bir insansız hava aracı, Kapadokya semalarında başarıyla uçuruldu. Argela ve GSMA stantlarında katılımcılara sunulan projenin demo görüntüleri ilgi topladı.

5G CİHAZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİLERDE İŞ BİRLİĞİ

Türk Telekom, Barselona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, teknoloji şirketi ZTE ile hayata geçirdiği yenilikçi uygulamaları ve yeni iş birliklerini duyurdu. Şirket, Sivas’ta ZTE iş birliği ile kurulan 128 MWp’lik kurulu güce sahip GES’in enerji üretimine başladığını duyurdu.

Fiber ağ teknolojilerindeki yenilikçi denemelerini sürdüren Türk Telekom ile ZTE tarafından, yoğun veri trafiğinin yaşandığı İstanbul’da kıtalararası hat üzerinde yeni bir sistem test edildi. Yenilikçi çözüm sayesinde şebekeye müdahale edilmeden yönetim sistemi üzerinden veri trafiğini yönetmeye katkı sunan yenilikçi uygulama, yüksek kapasite imkânı sunarken, maliyet tasarrufu sağlıyor.

Türk Telekom, 1 Nisan’da Türkiye’de başlayacak 5G dönemi öncesi Mobil Dünya Kongresi’nde nubia ile 5G uyumlu akıllı telefonlarda iş birliğine gidileceğini duyurdu.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Sivas GES yıllık 200 milyon kWh enerji üretimi ile sürdürülebilirlik hedeflerimize ve ülkemizin enerji bağımsızlığına önemli katkı sunacak. Fiber altyapımızda ZTE iş birliği ile yine dünyada bir ilke imza atarak gerçekleştirildiğimiz denemede tüm şebekeyi değiştirmeye gerek kalmadan ihtiyaç olan bölgelerde hızla kapasite artışı elde edebildiğimizi kanıtladık. Ayrıca 1 Nisan’da 5G hayatımıza girdiğinde herkes için ve her noktada kullanıcılarımıza en kapsayıcı deneyimi sunmak istiyoruz. nubia ile yaptığımız anlaşmayla müşterilerimizin cihazlarını 5G uyumlu akıllı telefon ile değiştirmelerinde kolaylık sağlayacağız” dedi.

