Putin’in sağ kolu Aleksandr Dugin, ABD-İsrail-İran savaşının dördüncü gününde Avrupa’yı hedef alarak “Savaşa dahil olup İran’a saldırırsanız meşru hedefimiz olursunuz” dedi. Trump’ı sert sözlerle eleştiren Dugin, İsrail ve Dubai’nin ağır yıkımla karşı karşıya kalacağını öne sürdü.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş dördüncü gününe girdi. Karşılıklı saldırılar devam ederken Rusya’dan önemli bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Valadimir Putin’in sağ kolu Aleksandr Dugin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla Avrupa’yı tehdit etti. “Putin’in beyni” olarak adlandırılan Rus siyaset uzmanı, sosyolog ve filozof Dugin “Savaşa dahil olup İran’a saldırırsanız, meşru hedeflerimiz haline gelirsiniz” dedi.

TRUMP HER ŞEYİ MAHVETTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’ı hedef alarak hata yaptığını savunan Aleksandr Dugin “Venezuela'nın tamamen ABD kontrolü altında olduğunu düşünüyorsanız, fena halde yanılıyorsunuz. İran'ın şu anda yaptıkları, küresel oyunun kurallarını değiştirecek nitelikte. Trump, diğer gelenek ve medeniyetlerin dostane yardımıyla Amerika'yı yeniden büyük yapma konusunda mükemmel bir fırsata sahipti ancak her şeyi mahvetti” ifadelerini kullandı.

İSRAİL HARABEYE DÖNECEK

Dugin, günlerdir füzelerin yağdığı Dubai’nin ve İsrail’in yakında yerle bir olacağını iddia etti. Aleksandr Dugin, Dubai’nin Ukrayna’nın Donetsk şehrine, İsrail’in tamamının da Gazze’ye benzeyeceğini dile getirdi. Rus filozof, Demir Kubbe’nin düzgün çalışmadığını, önümüzdeki günlerde ABD gemilerinin batırılacağını da sözlerine ekledi.

