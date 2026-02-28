İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları dünyanın gündeminde sıcaklığını korurken, Rusya'dan saldırılarla ilgili ilk açıklama geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İsrail ve ABD'nin saldırılarıyla ilgili "İran ile yapılan tüm müzakereler bir örtbas operasyonu. Kimse bundan şüphe duymadı. Kimse özellikle bir şey üzerinde anlaşmak istemedi." dedi.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurmasından sonra ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

İsrail ve ABD, İran'a saldırdı! Rusya'dan ilk tepki geldi

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah, İlam kentleri hedef alındı.

İSRAİL'DE OLAĞANÜSTÜ HAL

İsrail ve İran hava sahasını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İRAN'DAN MİSİLLEME GELDİ

İran ordusu da ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev

RUSYA'DAN İLK TEPKİ

Öte yandan yaşanan gerilimle ilgili Rusya'dan ilk tepki geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’yi İran’la yürütülen nükleer görüşmeleri askeri operasyonlar öncesinde "bir kamuflaj" olarak kullanmakla suçlayarak "Barış elçisi bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. İran’la yapılan tüm müzakereler bir kamuflaj operasyonudur. Bundan kimsenin şüphesi yoktu. Aslında kimse, herhangi bir konuda gerçekten anlaşmak istemiyordu" ifadelerini kullandı.

