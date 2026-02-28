İsrail ve ABD'nin İran'a saldırı başlatması bölgede gerginliği zirveye taşıdı. İran'dan da İsrail'e karşı misilleme saldırıları yapılırken, başkent Tahran semalarında ABD'ye ait Tomahawk seyir füzeleri görüldü.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurmasından sonra ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kum, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr ve Kirmanşah, İlam kentleri hedef alındı.

İSRAİL'DE OLAĞANÜSTÜ HAL

İsrail ve İran hava sahasını kapatırken, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çalındı ve İran'ın karşı saldırıları öncesinde halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İRAN'DAN MİSİLLEME

İran ordusu da ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ateşlendiğini duyurdu.

TAHRAN'DA TOMAHAWK FÜZELERİ GÖRÜLDÜ

Öte yandan ABD'nin de İran'a saldırı başlatması sonrası başkent Tahran semalarında Tomahawk seyir füzeleri görüldü.

