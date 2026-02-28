Türkiye Gazetesi
İran saldırısı sonrası Bitcoin'de sert düşüş! Uzmanlardan kritik uyarı
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı, kripto paraları da etkiledi. Saldırı haberleriyle birlikte Bitcoin'de yüzde değer kaybetti. Analistler kripto para piyasasında oynaklığın artabileceği konusunda uyardı.
İran saldırısı sonrası artan jeopolitik gerilimler, kripto para piyasalarında satış baskısı oluşturarak Bitcoin'i 64 bin doların altına düşürdü ve diğer kripto paraların değer kaybetmesine neden oldu.
- İran saldırısı sonrası artan jeopolitik gerilimler kripto para piyasalarında satış baskısı oluşturdu.
- Yatırımcılar riskli varlıklardan kaçınırken Bitcoin %3 düşüşle 64 bin doların altına geriledi.
- Ethereum ve altcoinler %4 ila %8 arasında değer kaybetti.
- Analistler, jeopolitik gerilimlerin kısa vadede kripto piyasalarında oynaklığı artıracağı konusunda uyarıyor.
İran saldırısı sonrası kripto para piyasalarında satış baskısı öne çıktı. ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonrası yatırımcılar riskli yatırımlardan kaçmaya başladı.
BİTCOİN 64 BİN DOLARIN ALTINDA
Kripto paralarda satış işlemlerinin ardından Bitcoin yüzde 3, ethereum ve altcoinler ise yüzde 4-8 arası geriledi. Lider kripto para birimi Bitcoin 64 bin doların altına düşerken, ethereum ise 1.855 dolara indi.
ANALİSTLERDEN KRİTİK UYARI
Analistler, jeopolitik gerilimlerinin artmasının küresel risk iştahını zayıflatabileceğini ve kısa vadede kripto para piyasalarında oynaklığın artabileceği konusunda uyarıyor.
