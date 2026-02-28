ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı, kripto paraları da etkiledi. Saldırı haberleriyle birlikte Bitcoin'de yüzde değer kaybetti. Analistler kripto para piyasasında oynaklığın artabileceği konusunda uyardı.

İran saldırısı sonrası kripto para piyasalarında satış baskısı öne çıktı. ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonrası yatırımcılar riskli yatırımlardan kaçmaya başladı.

BİTCOİN 64 BİN DOLARIN ALTINDA

Kripto paralarda satış işlemlerinin ardından Bitcoin yüzde 3, ethereum ve altcoinler ise yüzde 4-8 arası geriledi. Lider kripto para birimi Bitcoin 64 bin doların altına düşerken, ethereum ise 1.855 dolara indi.

ANALİSTLERDEN KRİTİK UYARI

Analistler, jeopolitik gerilimlerinin artmasının küresel risk iştahını zayıflatabileceğini ve kısa vadede kripto para piyasalarında oynaklığın artabileceği konusunda uyarıyor.

