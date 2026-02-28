Galatasaray Kulübü, 1980-1981 sezonundan ilham alan forma koleksiyonunu taraftarıyla buluşturdu. Retro formalardaki en dikkat çekici detay 5 yıldızlı arma oldu. Takım, bu özel seriyle sahaya ilk defa 5 yıldızın yan yana yer aldığı tasarımla çıkacak.

Galatasaray, 45 sezon öncesinden ilham alan özel forma koleksiyonunu modern dokunuşlarla satışa çıkardı. 'Sen Sarıyla Kırmızı' sloganıyla hazırlanan koleksiyon, dönemin orijinal tasarım çizgilerini koruyarak iki ana renkte ve uzun kollu olarak tasarlandı. Sarı zemin üzerindeki kırmızı çizgiler ve kırmızı zemin üzerindeki sarı detaylar, kulübün klasik estetiğine sadık kalıyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular, yeni tasarımla birlikte sahaya ilk defa 5 yıldızın yan yana yer aldığı formalarla çıkacak.

Galatasaray'ın retro koleksiyon yeni formaları

BRIAN BIRCH DETAYI

Satışa sunulan retro koleksiyonda sadece formalar yok. 1980-1981 sezonunda takımın başında olan ve geçmiş yıllarda kazandığı şampiyonluklarla kulüp tarihine adını yazdıran İngiliz teknik direktör Brian Birch'ün saha kenarında giydiği ceket de yeniden üretildi.

Retro koleksiyon: Brian Birch ceketi

RETRO GÖRÜNÜM, GÜNCEL TEKNOLOJİ

Formada kullanılan dryCELL teknolojisi, teri vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı oluyor. Ayrıca ürünlerin tamamı geri dönüştürülmüş polyesterden üretildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası