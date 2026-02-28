Galatasaray'ın retro formaları satışta: 5 yıldız ilk defa yan yana
Galatasaray Kulübü, 1980-1981 sezonundan ilham alan forma koleksiyonunu taraftarıyla buluşturdu. Retro formalardaki en dikkat çekici detay 5 yıldızlı arma oldu. Takım, bu özel seriyle sahaya ilk defa 5 yıldızın yan yana yer aldığı tasarımla çıkacak.
- Koleksiyon, dönemin orijinal tasarım çizgilerini koruyarak iki ana renkte ve uzun kollu olarak tasarlandı.
- Futbolcular, 5 yıldızının yan yana yer aldığı yeni tasarımla ilk defa sahaya çıkacak.
- Satışa sunulan retro koleksiyonda, 1980-1981 sezonunun teknik direktörü Brian Birch'ün saha kenarında giydiği ceket de yer aldı.
Galatasaray, 45 sezon öncesinden ilham alan özel forma koleksiyonunu modern dokunuşlarla satışa çıkardı. 'Sen Sarıyla Kırmızı' sloganıyla hazırlanan koleksiyon, dönemin orijinal tasarım çizgilerini koruyarak iki ana renkte ve uzun kollu olarak tasarlandı. Sarı zemin üzerindeki kırmızı çizgiler ve kırmızı zemin üzerindeki sarı detaylar, kulübün klasik estetiğine sadık kalıyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular, yeni tasarımla birlikte sahaya ilk defa 5 yıldızın yan yana yer aldığı formalarla çıkacak.
BRIAN BIRCH DETAYI
Satışa sunulan retro koleksiyonda sadece formalar yok. 1980-1981 sezonunda takımın başında olan ve geçmiş yıllarda kazandığı şampiyonluklarla kulüp tarihine adını yazdıran İngiliz teknik direktör Brian Birch'ün saha kenarında giydiği ceket de yeniden üretildi.
RETRO GÖRÜNÜM, GÜNCEL TEKNOLOJİ
Formada kullanılan dryCELL teknolojisi, teri vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı oluyor. Ayrıca ürünlerin tamamı geri dönüştürülmüş polyesterden üretildi.