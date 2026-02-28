Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile oynayacakları maçlar hakkında konuştu. Galatasaray'ın Juventus'u elemesine vurgu yapan Hollandalı çalıştırıcı, İstanbul'da 1-0 kaybettikleri müsabakayı hatırlattı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, Nyon'da bulunan UEFA Genel Merkezi'nde dün gerçekleştirildi. Liverpool'un rakibi sarı-kırmızılı temsilcimi oldu. Premier Lig ekibinin teknik direktörü Arne Slot, Galatasaray eşleşmesini değerlendirdi.

"İSTANBUL'DAKİ MAÇTAN DAHA İYİ OYNAMALIYIZ"

47 yaşındaki çalıştırıcı, "Kura çekiminin olasılıkları göz önüne alındığında, tam da beklediğimiz gibi, bu sezon daha önce karşılaştığımız bir rakibe karşı zorlu bir son 16 kurası oldu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Liverpool'u 1-0' yenmişti.

Galatasaray karşısında bu sezon lig etabında aldıkları 1-0'lık mağlubiyeti hatırlatan Slot, "Eylül ayında İstanbul'da oynadığımız maçtan daha iyi bir performans göstermemiz gerektiğini biliyoruz. Bu eşleşmedeki en büyük zorluğumuz, özellikle Galatasaray'ın Juventus karşısında çok olumlu bir sonuç alarak son 16'ya kalması. Ancak buraya gelmek için çok çalıştık ve çok istedik. Şimdi bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" sözlerini sarf etti.

Arne Slot

"GALATASARAY'A KARŞI HAZIR OLACAĞIZ"

Hollandalı teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nden önce diğer turnuvalarda önemli karşılaşmalarımız var ve umarım Galatasaray karşısında olabildiğince hazır olacağız" dedi.

MAÇ TAKVİMİ

İki takım arasında Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçı, 10 Mart Salı günü saat 20.45’te RAMS Park'ta oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00’te Anfield Road Stadı'nda yapılacak.

