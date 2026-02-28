Avrupa futbolunda gelir zirvesi değişti: Türkiye'den tek takım var

UEFA’nın yayımladığı “The European Club Finance and Investment Landscape” raporuna göre Avrupa’da en fazla gelir elde eden kulüpler belli oldu. Açıklanan 2025 yılı raporunda Galatasaray listeye giren tek Türk takımı olurken, Bundesliga kulüpleri toplam gelirde LaLiga ekiplerini geride bırakarak Avrupa sıralamasında ikinci basamağa yükseldi. Alman kulüpleri, İspanyol temsilcilerini yaklaşık 21 milyon euro farkla geçti.



Avrupa genelinde liderliğini sürdüren Premier League kulüpleri 7,45 milyar euro gelir elde etti. Bundesliga 3,9 milyar euro ile ikinci, LaLiga ise 3,88 milyar euro ile üçüncü sırada yer aldı. Serie A 2,92 milyar euro, Ligue 1 ise 2,53 milyar euro gelir açıkladı. Avrupa kulüpleri toplamda 28,6 milyar euro ile rekor kırarken, 2026 yılında bu rakamın 30 milyar euronun üzerine çıkması bekleniyor. Liste şu şekilde:



25- FRANKFURT 271 milyon euro

24- ZENIT 275 milyon euro

23- GALATASARAY 280 milyon euro. Galatasaray, bir önceki yılki 249 milyon euroluk gelirini yüzde 13 artırarak önemli bir yükseliş kaydetti.

22- LEIPZIG 282 milyon euro

21- CRYSTAL PALACE 293 milyon euro

20- BRIGHTON & HOVE ALBION 308 milyon euro

19- WEST HAM UNITED 322 milyon euro



18- BAYER LEVERKUSEN 331 milyon euro

17- NEWCASTLE UNITED 394 milyon euro

16- AC MILAN 411 milyon euro

15- JUVENTUS 420 milyon euro

14- ATLETICO MADRID 433 milyon euro

13- ASTON VILLA 441 milyon euro

12- BORUSSIA DORTMUND 532 milyon euro

11- INTER 547 milyon euro

10- CHELSEA 585 milyon euro

9- TOTTENHAM 673 milyon euro

8- MANCHESTER UNITED 793 milyon euro

7- ARSENAL 822 milyon euro

6- PARIS SAINT-GERMAN 837 milyon euro

5- LIVERPOOL 852 milyon euro

4- MANCHESTER CITY 855 milyon euro

3- BAYERN MUNICH 861 milyon euro

2- BARCELONA 989 milyon euro ile ikinci sıraya yerleşti. Barcelona, Manchester City ve Paris Saint-Germain’i geride bıraktı.

1- REAL MADRİD 1 milyar 184 milyon euro. İspanyol devi gelirini yüzde 11 artırarak 1,18 milyar euroya çıkardı ve üst üste ikinci kez 1 milyar euro barajını aştı.



Haberle İlgili Daha Fazlası