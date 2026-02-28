İhlas Haber Ajansı • Bursa
Yeni trafik kanunu ilk kez uygulandı! Bursa'da magandaya 180 bin lira ceza ve 60 gün men
Kaydet
Bursa’nın Merinos Kavşağı Batçık mevkisinde yol verme tartışması nedeniyle araçtan inerek başka bir sürücüye saldıran kişiye, yeni yürürlüğe giren trafik kanunu kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Saldırı anının güvenlik kameralarına yansıdığı olayda, sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken aracı da trafikten men edildi. Psikoteknik değerlendirme şartı getirilen sürücü, Bursa'da bu kapsamda en üst sınırdan ceza alan ilk kişi oldu.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR