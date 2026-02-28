Fenerbahçe, Antalyaspor ile 1 Mart Pazar günü Süper Lig'de 60'ncı defa karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Alper Akarsu yönetecek. Sarı-lacivertli ekibin rakibine karşı galibiyet sayılarında 40-8 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe ile Antalyaspor'un bugüne kadar oynadığı 59 Süper Lig mücadelesinde sarı-lacivertliler, 40 defa sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi, 8 defa Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 109 kez gol sevinci yaşadı ve kalesinde 47 gol gördü.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 yenmişti.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 29 defa deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 15'inden galibiyetle ayrılırken, Akdeniz ekibi ise 5 maçta 3 puana uzandı. 9 mücadelede kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 40 gole, Antalyaspor 25 golle karşılık verdi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı. İki ekibin en gollü maçı, Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'te oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

Fenebahçe-Antalyaspor rekabetinde en gollü maç (4-3) 30 Aralık 1984'te oynandı.

FENERBAHÇE SON 12 MAÇTA YENİLMEDİ

Fenerbahçe, iki takım arasında ligde oynanan son 12 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 9 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe bu maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

SON 7 MAÇINI KAZNADI

Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 7 mücadeleden galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Fenerbahçe, kazandığı son 4 maçta ise rakibine gol şansı tanımadı.

