Trabzonspor'un genç oyuncusu Christ Inao Oulai, 3-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından konuştu. Devre arasında Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen 19 yaşındaki oyuncu, bireysel performansına değerlendirirken; N'Golo Kante hakkında gelen soruya da cevap verdi.

Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Christ Inao Oulai, "İlk yarının çok iyi geçtiğini söyleyemem ancak ikinci yarı toparladık. Bu performansımızla beraber 3 puanı alabildik. Performansım açısından çok üst düzey maçlar oldu ama 'Bu maç en üst düzeylerin arasında yer alır' diyemem. Genel olarak performansımdan memnunum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİ DÜŞÜNEN BİRİSİ DEĞİLİM"

Bordo-mavili takımın ligdeki durumunu değerlendiren Fildişi Sahilli oyuncu, "Hedeflerimiz açısından kazanabildiğimiz kadar maç kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Takıma yardımcı olmaya ve maç kazanmaya yardımcı olmaya devam etmeyi düşünüyorum. Şu anda Trabzonspor'da oynuyorum, takımımın başarısına ve maç kazanmasına odaklanmış durumdayım. Mümkünse bir de lig şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumdayım. Çok fazla transferi ya da geleceği düşünen, buna odaklanan birisi değilim" şeklinde konuştu.

Christ Inao Oulai

"KANTE'YE BOL ŞANS DİLİYORUM"

Fenerbahçe forması giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu N'Golo Kante hakkında yöneltilen soru üzerine Oulai, "Kendisi üst seviye bir oyuncu, herkes ona saygı duyuyor. Ancak ben kendime ve performansıma odaklanıyorum. Ona bol şans diliyorum" sözlerini sarf etti.

N'Golo Kante

"FOLCARELLI BANA YARDIMCI OLUYOR"

Takım arkadaşı Tim Jabol Folcarelli ile oynamanın avantaj olduğunu aktaran Oulai, "Folcarelli kardeşim gibi, onu çok seviyorum. Onunla iyi anlaşıyorum. Fransızca konuşuyor olması da benim için çok iyi bir avantaj. Bana yardımcı oluyor. Sahada serbest olmayı, takıma ve hocama yardımcı olmayı tercih eden bir oyuncuyum" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası