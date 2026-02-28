Süper Lig'in 24'üncü haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Taraftarların tribünleri boş bırakmasıyla ilgili soruyu Tekke, "Taraftar kar yağmasına mı kızdı, soğuk havaya mı kızdı, bir şeye kızdı" şeklinde cevapladı.

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Papara Park'ta 3-1 galip geldikleri Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE DEVAM EDECEĞİZ"

48 yaşındaki çalıştırıcı, güzel bir akşam yaşadıklarını ifade ederek, "Oyunun ilk bölümünde iyi bir atak hazırlanışı ile güzel bir gol bulduk. Onun haricinde ilk 45 dakika istediğimiz olmadı" dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iyi oyun ortaya koyduklarını belirten Tekke, "Oyunun ikinci yarısında istediğimiz şeylerin çoğu oldu. Doğru anlarda arka arkaya gelen iki duran top, oyunun kolay geçtiği hissini verdi. İkinci yarı gayet iyiydik, hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyuncularımı tebrik ederim. Şimdi önümüzde kupa maçı var. Çok zor bir kadroya karşı oynayacağız. Kazanmak zorunda olduğumuz bir karşılaşma. Sakatlarımız var, hazır olmayan oyuncularımız var. Böyle devam edeceğiz. Bütün oyuncularımı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un gollerini Paul Onuachu ve Chibuike Nwaiwu (2) attı.

"KÖTÜ OLSUN AMA BİZİM KÖTÜMÜZ"

Bordo-mavili takımın teknik patronu, taraftarların tribünleri boş bırakmasıyla ilgili soruya, "Bir haftadır oyuncularıma söyledim, 'Bence çok zor bir karşılaşma oynayacağız' dedim. Şunu bilmelerini istiyorum. Fatih, Ahmet, Mehmet’e destek değil, Trabzonspor'un bir yolculuğu var. Devamlı söylediğim şey, bu takım hepimizin istediği mükemmel bir takım değil. Biliyoruz bunu biz ama bu takım mükemmel işler yaptı ve yapıyor. Gençlerle, mevcut kadrosuyla herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, bunu taraftarımız görüyor. Kızdıkları her şeyde haklı olabilirler. Buna hiçbir şey demiyorum ama 'Kızacaklarsa bana kızsınlar' diyorum. Bu çocukların desteğe, arkadan itilmeye ihtiyacı var. O arkadan itici güç her zaman biz olamıyoruz, bir kişiyle değil, taraftarımızla oluyor. Özellikle dışarda bunu çok daha fazla, daha iyi hissediyoruz. Şehrimizde maalesef olmuyor. Taraftar kar yağmasına mı kızdı, soğuk havaya mı kızdı, bir şeye kızdı, ceza da varmış. Hepsi birer etken ama en önemli tarafı şurası. Hocam şu ilk yarı için mi geleyim, doğru. Şunu anlatamıyoruz; onlar olunca daha güzel, kötü olsun ama bizim kötümüz" cevabını verdi.

Fatih Tekke

"DAHA İYİSİ TABİİ OLABİLİRDİ"

Takımın çabasının olduğunu aktaran Tekke, "Burada gerçekten bir çaba var, olumlu bir hava var. Riskli haftalardayız. Bu sene Trabzonspor’un temellerinin bakış açısı olarak yaptığı şeyle beraber birçok takıma sanki örnek oluyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu, ‘Trabzonspor gibi yapmaya çalışıyorlar’ diye. Önemli bir riskti, bu riski camia olarak biz aldık. Yolculuğa aslında sadece biz Trabzonspor olarak çıkmıyoruz. Türk futbolu adına bir şey yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hatalar oluyor, kötü oynayan oluyor, hocanın da kötü oynadığı var. Ama inanın onlar olunca daha dikkatli, daha enerjik oluyoruz. Bu ekip de öyle bir ekip, güzel bir ekibimiz var. Daha iyisi tabii olabilirdi. Ben de başkan da isterdi. Şu an buradayız. Gerçekten ciddi bir mücadelenin içindeyiz. Maçların ikinci yarıları gerçekten zor oluyor. Biz gereğini yapalım, gerisi Allah’a kalmış" diyerek sözlerini tamamladı.

