Aralarında yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve meslek odası temsilcilerinin olduğu 168 kişi, okullarda uygulanan ramazan etkinliklerine karşı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" isimli bildiriyi imzalamıştı.

Konuyla ilgili CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bildiri benim açımdan asla kabul edemeyeceğim tanımlamaları bünyesinde barındırıyor" dedi.

Bildiriyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu hatırlatan Bakan Tekin, yaptıkları saha araştırmasında toplumun yüzde 80'inin ramazan ayında yapılan etkinlikleri desteklediğini ve CİMER'e yüz binlerce teşekkür mesajı geldiğini söyledi.

Bakan Tekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BU İFADELER KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL"

"Ramazan ayının bir dizi etkinlikle farkındalık oluşturacağını duyurduk. Gönüllülük esası ve mahremiyete dikkat çektik. 168 kişi bir bildiri yayınladı. Bu bildiri benim açımdan asla kabul edemeyeceğim tanımlamaları bünyesinde barındırıyor. Biz birlik, onlar talibanlıktan bahsediyor. Bunu bir demokratik hak olarak görüyorsunuz, ben de demokratik bir hak olarak bunu yargıya taşıdım. Bu ifadeler kabul edilebilir bir şey değil. Genelgeyi hazırlayan bir bakan olarak, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz hepsi zan altında kalıyor.

"CİMER'E YÜZBİNLERCE TEŞEKKÜR VAR"

Suç duyurusunda bulundum ve bundan rahatsız oldular. Dün akşam arkadaşlarımızdan bir saha araştırması yapmalarını istedik. Bizim hazırladığımız genelgeyi doğru bulanların oranı yüzde 80 bandında. Toplumun yüzde 80'i ramazan ayında yapılacak etkinlikleri destekliyor demek. Biz iyi niyetle yola çıktık. Bir kısım faaliyetler yapıyoruz. Art niyetli sabote etmek isteyenler olabilir. Kamuoyuna yansıyan birkaç olay dışında yüzlerce etkinlik içinde rahatsızlık yok. CİMER'e yüz binlerce teşekkür var. İnanılmaz bir heyecan oluştu."

