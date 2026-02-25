Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler düzenlenmesine tepki gösterenlere yönelik yeni bir açıklama daha yaptı. Bakan Tekin “168 kişi, Yüzde 99'u Müslüman olan bir toplumun dini inançlarını, ibadetlerini kendi perspektiflerinden yorumlayarak onları azınlık sınıfına sokuyorlar. Hakaret ile muhatap olan herkes yargıya başvurmalı. Bildiri yayınlayan 168 kişi için dava açtık" dedi.

Ramazan ayından okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri düzenlenmesi kararı alınmış, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile yazı gönderilmişti.

Yazıda Ramazan boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerleri geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler yapılacağı belirtilmişti.

MEB’den ‘Ramazan genelgesi’ adımı! Bakan Tekin duyurdu: 168 kişiye dava açtık

MEB tarafından okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler düzenlenmesi kararının ardından 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisinin imzasıyla “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bir bildiri yayımlanmıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin söz konusu tepkilere ilişkin yeni açıklamalar yaptı. AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularına cevap veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bildiri yayınlayan 168 kişi için dava açtık" dedi.

Tekin şöyle konuştu:

Bu etkinliklere katılan öğrencilerimizin, velilerimizin öğretmenlerimizin hakkını korumak için böyle bir adım attık. 168 kişi, Yüzde 99'u Müslüman olan bir toplumun dini inançlarını, ibadetlerini kendi perspektiflerinden yorumlayarak onları azınlık sınıfına sokuyorlar. Bu totaliterizmin entelektüel düzeyde vücut bulmuş hali. Hakaret ile muhatap olan herkes yargıya başvurmalı.

MEB’den ‘Ramazan genelgesi’ adımı! Bakan Tekin duyurdu: 168 kişiye dava açtık

NELER OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın milli ve manevi değerlerin aktarılması amacıyla okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" projesini başlatmıştı.

MEB'in ramazan genelgesine karşı, aralarında ünlü isimlerin de olduğu 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisinin imzasıyla “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bir bildiri yayımlamıştı. TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Ramazan karşıtı' bildiriye sert tepki göstererek, iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bakan Tekin şunları söylemişti:

Bu bana 28 Şubat sürecini hatırlattı. Niyet okumaya dayalı kötü niyetli bir bildiri. Bunların gözünde Noel, Cadılar Bayramı laikliğe aykırı değil ama kültürel mirasımız ramazan konusunda laiklik akıllarına geliyor. Genelge her şeyi özetliyor. Anayasamızın getirdiği yükümlülükler, Milli Eğitim Temel Kanunu bize bu konuda görev veriyor. Neleri hangi amaçla yapacağımız belli. Bazı gazeteler genelgede ortaya koyduğumuz amaçlarla ilgili tek kelime etmiyorlar. Bunun yerine uydurdukları birtakım iddiaları genelgede varmış gibi yayımlıyorlar. Hukuk devleti ve laikliği tanımlama hakkını onlara kim veriyor? Bu konuda 25 yıl ders verdim. Öğrencilerin fotoğraflarını paylaşacaklarına dair iddialar ortaya atıyorlar.

Haberle İlgili Daha Fazlası