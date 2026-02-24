ABD’li televizyon sunucusu Savannah Guthrie, 3 haftadır kayıp olan 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie’yi bulacak ya da yerini tespit edecek bilgi paylaşanlara 1 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

ABD’de kamuoyunun yakından tanıdığı televizyon sunucusu Savannah Guthrie, kayıp annesi Nancy Guthrie için dikkat çeken bir çağrıda bulundu. NBC’de yayınlanan Today programının sunucusu olan Guthrie, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, annesini bulacak bilgilere 1 milyon dolara kadar ödül vereceklerini duyurdu.

“Annemiz gece yarısı yatağından alındığından beri 24 gün geçti” diyen Guthrie, hâlâ bir haber beklediklerini ancak 84 yaşındaki annesinin hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimaline de kendini hazırladığını ifade etti.

Ünlü sunucu, “Onun nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eve dönmesi gerekiyor. Bu nedenle bulunmasına yardımcı olacak her türlü bilgi için 1 milyon dolara kadar ödül veriyoruz” sözleriyle kamuoyuna seslendi.

FBI’DAN 100 BİN DOLAR ÖDÜL

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten FBI daha önce, Nancy Guthrie’nin bulunmasına ya da olayla bağlantılı kişilerin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 100 bin dolar ödül açıklamıştı.

FBI Direktörü Kash Patel, en son 31 Ocak’ta kendisinden haber alınan Nancy Guthrie’nin evindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini duyurmuştu. Kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde, kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı bir şüpheli tespit edildi.

FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanı’nın ortak çalışması sonucu elde edilen deliller arasında dikkat çeken bir detay da yer aldı. Nancy Guthrie’nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneğinin, olay gecesi evin önünde görülen maskeli şüphelinin kullandığı eldivenle eşleştiği açıklandı.

“BELİRSİZLİK İÇİNDEKİ AİLELERİ UNUTMAYIN”

Savannah Guthrie ayrıca, Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Ulusal Merkezi’ne 500 bin dolar bağışta bulunduğunu belirterek, benzer acıları yaşayan milyonlarca aileye dikkat çekti.

Guthrie, “Bizim gibi yardıma, dualara ve desteğe ihtiyaç duyan tüm ailelere de aynı ilginin gösterilmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, olayla ilgili bilgi sahibi olanların FBI’ın telefon hattı ve çevrim içi ihbar sistemi üzerinden güvenli şekilde iletişime geçebileceğini, ihbarcıların kimlik bilgilerinin gizli tutulacağını bildirdi.

