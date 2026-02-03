ABD’nin Arizona eyaletinde NBC sunucusu Savannah Guthrie’nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie kayboldu. Yetkililer, yaşlı kadının gece saatlerinde evinden kendi isteği dışında götürüldüğünü belirterek olayın muhtemel bir kaçırma vakası olarak soruşturulduğunu açıkladı.

ABD'de yaşayan NBC'nin ünlü sunucusu Savannah Guthrie’nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie kayboldu. Guthrie, en son Cumartesi akşamı yerel saatle 21.30 sıralarında, Arizona’nın Tucson kentinin kuzeyinde bulunan Catalina Foothills bölgesindeki evinin yakınlarında görülmüştü. Pazar sabahı evinde bulunamaması üzerine durum polise bildirildi.

Pima İlçesi Şerifi Chris Nanos, müfettişlerin Guthrie’nin gece yarısı civarında evden zorla çıkarıldığına inandığını, evin artık resmi olarak suç mahalli olarak değerlendirildiğini söyledi. Ünlü sunucu Savannah Guthrie’nin dün, İtalya’da yapılacak 2026 Kış Olimpiyatları yayını için yola çıkması bekleniyordu ancak sunucu Arizona’nın Tucson kentinde yürütülen yoğun arama çalışmalarına katıldı.

Şerif Nanos, Guthrie’nin hareket kabiliyetinin oldukça sınırlı olduğunu, bu nedenle evden kendi başına ayrılmasının mümkün görünmediğini ifade etti. "Bildiğimiz kadarıyla evden kendi isteğiyle çıkmadı,” diyen Nanos, olayın kaçırma ya da alıkoyma ihtimalini güçlendirdiğini vurguladı.

Olay, kamuoyunda ve Savannah Guthrie’nin hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. Polis, vatandaşlardan gelen destek teklifleri için teşekkür ederken, soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi adına resmi süreçlerin dışına çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

NBC ise, Savannah için tüm imkanlarını seferber etti. Guthrie’nin birlikte sunduğu Today programının sunucuları ihbar hattı numarasını televizyon ve sosyal medya üzerinden defalarca kez paylaştı. Yetkililer, yaşlı kadının bulunması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı.

