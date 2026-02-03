Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerde başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok zayıf yapı için yıkım kararı verildi. Yıkımları üstlenen firma yetkilisi, binaların içinde mezarlık olduğunu belirterek, "O binaların kolonlarını yıktığımız zaman demir bulamıyoruz." ifadelerini kullanarak korkutan gerçeğe dikkati çekti. Firma yetkilisi ayrıca İstanbul'da çoğu binanın deniz kumuyla yapıldığını söyledi.

Deprem sonrası, başta depremden etkilenen iller olmak üzere İstanbul ve birçok ilde karar çıkan yapıların yıkımları gerçekleştirildi. Yıkımları gerçekleştiren yüklenici firma, yapılarda deniz kumu, ve düşük demir kullanımı gibi riskli ihmallerin olduğu değerlendirmesinde bulundu.

SMC Yıkım Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, ülkenin bir daha böyle bir felaket yaşamaması temennisinde bulundu. Yıkım ekibi olarak ilk günden beri sahada olduklarını belirten Çubuk, araçlarıyla İstanbul'dan yola çıktıklarını, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş'a araç gönderdiklerini söyledi.

"İSTANBUL'DA ÇOĞU BİNA DENİZ KUMUYLA YAPILMIŞ"

Çubuk, her zaman devletin, memleketin, insanların yanında olduğunu ifade ederek, "Bunlar için varız. İstanbul'da yıkımların çoğunu ben yapıyorum. Okullar, hastaneler, devlet daireleri, kentsel dönüşüme hazırlık binalarını yıkıyorum. Bütün binalarda şunu gördük, binalar çok çürük. Demirler çürümüş, beton kalitesi çok düşük. Özelikle İstanbul'da çoğu bina deniz kumuyla yapılmış. Bu da Allah göstermesin en ufak bir depremde yüzlerce binanın yıkılacağı anlamına geliyor." dedi.

"TOKİ KONUTLARI DEPREME ÇOK DAYANAKLI"

"Bu binaları yıktığımız için en çok biz görüyoruz. Kolonlara 6'lık demir koyuluyor. Hiç olmayacak şey. Yıkıma giderken 5 katlı olması gereken bina, 7-8 katlı olarak karşımıza çıkıyor.'' diyen Çubuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu da çocuklarımız, ailelerimiz, memleketimiz için çok kötü bir şey. Allah korusun depremde bu binaların hiçbir tanesi ayakta kalmaz, binalar çok çürük. Diyarbakır'da yaptığımız yıkımlarda burada da aynı şekilde. Allah, devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş'ta çok hızlı bir şekilde yarayı sardılar. TOKİ çok hızlı bir şekilde konut yaptı. Yeni yapılan konutlar depreme çok dayanıklı, yatay mimari olarak yapıyorlar."

"İNSANLAR DA BİRAZ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYSUNLAR"

81 ilde çürük binaları ve depremde hasar gören binaların yıkımını yaptıklarını aktaran Çubuk, "Her yerde de çalışmalarımız devam ediyor. İnsanlardan ricamız şudur, binalar çok çürük. Dışarıdan bakıldığında binaların camları, boyaları çok düzgündür. Ama içerideki kolonlar, temeller hiç öyle değil. İnsanlar da biraz elini taşın altına koysunlar bu çürük binaları kentsel dönüşüm için müracaat etsinler. Ülkemiz deprem ülkesi. Deprem olacak, bilim insanları bunu söylüyor. O binaların içinde mezarlık var. Yıkım olarak o binaların kolonlarını yıktığımız zaman demir bulamıyoruz." şeklinde konuştu.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ illerinde büyük yıkımlar meydana gelmişti. 120 bin kilometre karelik alanda etkili olan depremde İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede yıkım olurken, 53 bin 537 kişi hayatını kaybetmiş, 107 bin 213 kişi de yaralanmıştı.

