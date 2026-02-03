Ramazan ayına kısa bir süre kala, 2026 yılı Ramazan pidesi fiyatları netleşti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından açıklanan yeni tarifeye göre İstanbul’da satışa sunulacak pidelerin gramaj ve fiyatları belli olurken, geçen yıla kıyasla yüzde 23 artışla satışa sunulacak. İşte, 250 ve 350 gram 2026 İstanbul pide fiyatları...

Milyonlarca vatandaşın Ramazan sofralarında vazgeçilmez lezzetlerden biri olan Ramazan pidesi için 2026 yılı fiyat tarifesi açıklandı. Türkiye genelinde uygulanacak azami fiyatlar doğrultusunda İstanbul’daki pide fiyatları da merak konusu oldu.

İSTANBUL’DA RAMAZAN PİDESİNİN FİYATI NE KADAR?

2026 Ramazan ayı boyunca İstanbul’da satılacak Ramazan pidesinin fiyatı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın yaptığı açıklama ile belli oldu. Yeni tarifeye göre İstanbul genelinde 250 gram Ramazan pidesi 25 TL, 350 gram Ramazan pidesi ise 35 TL ile fırınlarda yerini alacak.

Bu yıl Türkiye genelinde Ramazan pidesinin kilogram fiyati azami 100 lira olarak uygulanacak.

İstanbulda Ramazan pidesi fiyatı ne kadar? 2026 İstanbul pide fiyatı

2026 İSTANBUL PİDE FİYATLARI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada bu yıl fiyatlarda yüzde 23 oranında artış yaşandığını duyurdu.

Belirlenen tarife kapsamında Ramazan pidesi, Ramazan ayının ilk gününden itibaren İstanbul dahil tüm Türkiye’de aynı gramaj ve fiyat esasına göre satılacak. Federasyon, vatandaşların fiyat konusunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı resmi tarifeyi dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul'da 250 gram pide 25 TL, 350 gram pide 35 TL'den satılacak.

