ÖMER FARUK BİNGÖL — Türkiye’de konut fiyatları Ocak 2026’da %3,36 arttı ve ortalama metrekare satış rakamı 37 bin 504 TL’ye yükseldi. Karadeniz’den 2 küçük şehir “en pahalı ilk 10” listesinde yer alırken, başkent Ankara şaşırttı. Ucuz iller arasında ise 4 büyükşehir dikkat çekerken; ilandaki konutlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, Türkiye’de en pahalı ilin fiyatı 62 bin 991 TL ve en ucuz ilin fiyatı 16 bin 955 olarak ölçüldü.

Türkiye'de konut fiyatları: Ocak 2026 görünümü 2026 yılının ocak ayı geride kalırken, talebin daha ılımlı gerçekleştiği kış mevsimi etkisine rağmen konut fiyatlarında yükseliş devam etti. Türkiye’de “daire” nitelikli konut fiyatlarında ortalama metrekare satış fiyatı, Aralık 2025’te 36 bin 282 TL olmuştu. Ocak 2026’da bu fiyat 37 bin 504 TL’ye yükseldi. Ocak ayında ülke genelinde ortalama metrekare konut fiyatı, Endeksa verilerine göre %3,36 oranında yükseldi.

EN PAHALI İLLER İller bazında bakıldığında Ocak 2026’da metrekare satış fiyatı en yüksek iller şöyle sıraladı: -Muğla: 62.991 TL/m2 -İstanbul: 59.179 TL/m2 -Çanakkale: 48.794 TL/m2 -Antalya: 48.274 TL/m2 -İzmir: 46.109 TL/m2 -Aydın: 45.331 TL/m2 -Balıkesir: 42.264 TL/m2 -Bartın: 39.874 TL/m2 -Edirne: 37.186 TL/m2 -Sinop: 37.073 TL/m2

EN UCUZ İLLER Yılın ilk ayında ortalama metrekare satış fiyatı en düşük iller ise şunlar oldu: -Kilis: 16.955 TL/m2 -Hakkâri: 19.982 TL/m2 -Osmaniye: 20.256 TL/m2 -Malatya: 20.258 TL/m2 -Kayseri: 21.284 TL/m2 -Mardin: 21.396 TL/m2 -Ağrı: 21.409 TL/m2 -Kırıkkale: 21.710 TL/m2 -Şanlıurfa: 22.170 TL/m2 -Muş: 22.410 TL/m2

Ankara ANKARA DETAYI En pahalı iller listesinde büyükşehirler yer almaya devam ederken, verilerde Ankara’nın ilk 10’da olmaması dikkat çekti. İlandaki konutlar baz alınarak yapılan değerlendirmede başkent Ankara, ocak ayında 34.758 TL metrekare ortalama satış fiyatı ile daha orta sıralarda yer aldı.

Sinop BARTIN VE SİNOP Öte yandan Karadeniz Bölgesi’nin 2 küçük ili Bartın ve Sinop, Ocak 2025’da en pahalı iller arasında ilk 10’da yer almayı başardı. Bartın’da konut fiyatlarında yıllık ortalama artış %34,03 olurken, bu oran Sinop’ta %28,65 olarak gerçekleşti.

Malatya ‘UCUZ’ BÜYÜKŞEHİRLER Fiyatı en düşük illere bakıldığında ise Malatya, Kayseri, Mardin ve Şanlıurfa gibi büyükşehirlerin ilk 10’da yer aldığı görüldü. Kilis’te ölçülen 16.955 TL ortalama metrekare fiyatı, aynı zamanda konutta Türkiye’nin en ucuz rakamı olarak da öne çıktı.

