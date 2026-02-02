İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da feci iş kazası! Mısır silosuna düşen işçi canından oldu
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde mısır dolu siloya düşen 51 yaşındaki işçi hayatını kaybetti; olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Feci olay Eyyübiye ilçesi kırsal Açmalı Mahallesi'nde meydana geldi. 51 yaşındaki yabancı uyruklu işçi N.R., dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre derinliğindeki mısır dolu siloya düştü.
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
İhbarla gelen AFAD ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan N.R.'nin sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Y.K. gözaltına alındı.
