2026-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçları açıklandı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yapılan yerleştirme işlemlerinin ardından adaylar, EKPSS tercih sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler tamamlandı. 2026-EKPSS yerleştirme sonuçlarına göre toplam 44 bin 969 aday tercih yaptı. 1.533 kontenjanın 1.148’i doldu, 385 kontenjan boş kaldı. Yerleştirmeler, EKPSS puanı ve kura yöntemi esas alınarak yapıldı. Süreç sonunda kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu kadrolar doğrultusunda engelli adaylar istihdam edilecek.

EKPSS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM EKPSS kura sonuçları sorgulama)

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26’dan itibaren ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adayların ilgili kamu kurumları tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

EKPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

EKPSS tercih sonuçları açıklandı (ÖSYM EKPSS kura sonuçları sorgulama)

ÖSYM EKPSS TERCİH SONUÇ DUYURUSU

2026-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 2 Şubat 2026 tarihinde saat 11.26'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler

Haberle İlgili Daha Fazlası