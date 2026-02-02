Anadolu Ajansı • Konak
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 450 bin hap ele geçirildi!
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 450 bin uyuşturucu hap ile 1 kilo 660 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.
450 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Aramalarda 450 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 660 gram kokain, 6 bin 500 boş ilaç kutusu, 2 ruhsatsız tüfek, 4 şarjör, 25 kartuş, 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 495 bin 800 lira ele geçirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
