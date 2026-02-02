Hemşire skandalında yeni görüntü! İlk değilmiş: Başka bebeğe de tokat atmış
Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı görüntüler sonrasında tutuklanan hemşirenin başka bir bebeğe de tokat attığı ortaya çıktı. Tokat atılan bebekle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
- Hemşire H.D.B., 2021 yılında Kahramanmaraş'ta 5 günlük bir bebeğe uyguladığı şiddet nedeniyle Haziran 2024'te tutuklandı.
- Şiddet gören ilk bebeğin ailesi, çocuğun bu olay nedeniyle engelli kaldığını iddia ediyor.
- Güvenlik kamerası kayıtları, hemşire H.D.B.'nin başka bir bebeğe de tokat attığını ortaya koydu.
- İkinci şiddet olayıyla ilgili olarak savcılık tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı.
- Hemşire hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan dava açılmıştı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen Deniz Esin isimli bebeğin 5 günlükken, hemşire H.D.B.’nin şiddetine maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.
BİR DARP DAHA!
Yıllar sonra açılan dava ile korkunç gerçeği öğrenen aile, çocukların uğradığı şiddet nedeniyle engelli kaldığını iddia etmişti. Kan donduran görüntülerin ardından hemşire, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hemşirenin bir skandalı daha tespit edildi.
BAŞKA BİR BEBEĞE DE TOKAT ATMIŞ
Olaya ilişkin soruşturma sürerken, güvenlik kamerası kayıtlarında bir şiddet olayı daha ortaya çıktı. Görüntülerde hemşirenin yatağa yatırdığı başka bir bebeğe de tokat attığı yer aldı. Tokat atılan bebekle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeği darp eden hemşire tutuklandı
NELER OLMUŞTU?
21 Mayıs 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin kızları Deniz, doğdu. Yeni doğan servisinde kuvöze alınan Deniz'i kontrol eden bir hemşire bacağında şişlik gördü. Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine Deniz muayene edildi.
Hastane yönetimi güvenlik kamerası kamera görüntüleri inceledi ve bebeğin 5 günlükken hemşire H.D.B.'nin şiddetine maruz kaldığı ortaya çıktı. Hastane ise aileye bilgi vermedi. Taburcu edilen Deniz'in ailesine çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu açıklandı.
5 günlük bebeği darp eden hemşirenin talebine mahkemeden ret!
TUTUKLANDI
Kahramanmaraş İl İdare Kurulu Hazel Dırık B.'nin yargılanmasına karar verdi. Olaydan 3 yıl sonra Haziran 2024'te hemşire H.D. B. hakkında ‘Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu. H.D.B., SEGBİS üzerinden yapılan mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.