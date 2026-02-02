Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı görüntüler sonrasında tutuklanan hemşirenin başka bir bebeğe de tokat attığı ortaya çıktı. Tokat atılan bebekle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen Deniz Esin isimli bebeğin 5 günlükken, hemşire H.D.B.’nin şiddetine maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Hemşire skandalında yeni görüntü! İlk değilmiş: Başka bebeğe de tokat atmış

BİR DARP DAHA!

Yıllar sonra açılan dava ile korkunç gerçeği öğrenen aile, çocukların uğradığı şiddet nedeniyle engelli kaldığını iddia etmişti. Kan donduran görüntülerin ardından hemşire, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hemşirenin bir skandalı daha tespit edildi.

Hemşire skandalında yeni görüntü! İlk değilmiş: Başka bebeğe de tokat atmış

BAŞKA BİR BEBEĞE DE TOKAT ATMIŞ

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, güvenlik kamerası kayıtlarında bir şiddet olayı daha ortaya çıktı. Görüntülerde hemşirenin yatağa yatırdığı başka bir bebeğe de tokat attığı yer aldı. Tokat atılan bebekle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hemşirenin tokat attığı bir diğer bebek

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeği darp eden hemşire tutuklandı

NELER OLMUŞTU?

21 Mayıs 2021'de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin kızları Deniz, doğdu. Yeni doğan servisinde kuvöze alınan Deniz'i kontrol eden bir hemşire bacağında şişlik gördü. Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine Deniz muayene edildi.

Hastane yönetimi güvenlik kamerası kamera görüntüleri inceledi ve bebeğin 5 günlükken hemşire H.D.B.'nin şiddetine maruz kaldığı ortaya çıktı. Hastane ise aileye bilgi vermedi. Taburcu edilen Deniz'in ailesine çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu açıklandı.

Hemşire skandalında yeni görüntü! İlk değilmiş: Başka bebeğe de tokat atmış

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 5 günlük bebeği darp eden hemşirenin talebine mahkemeden ret!

TUTUKLANDI

Kahramanmaraş İl İdare Kurulu Hazel Dırık B.'nin yargılanmasına karar verdi. Olaydan 3 yıl sonra Haziran 2024'te hemşire H.D. B. hakkında ‘Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılan hemşire H.D.B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu. H.D.B., SEGBİS üzerinden yapılan mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası