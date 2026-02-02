İran basınında ABD ile müzakere iddiaları gündeme gelirken, Ankara yeniden devreye girdi. Tahran’dan diplomasi mesajları gelirken Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansı sürecin henüz netleşmediğini duyurdu.

Fars News’ün hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, ABD ile görüşmelerin başlatılması için resmi talimat verdi. Talimatın nükleer program çerçevesindeki müzakereleri kapsadığı aktarıldı.

İlk temasların Türkiye’de gerçekleşmesi planlanıyor.

ARAKÇİ: DİPLOMASİYE HAZIRIZ



İran Devrimi’nin 47. yıl dönümü kapsamında İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, yardımcıları, genel müdürler ve Dışişleri Bakanlığı çalışanlarıyla birlikte İmam Humeyni’nin türbesini ziyaret etti.

İran’ın diplomasiye açık olduğunu söyleyen Arakçi, "Her zaman savaşçı olmanın yanı sıra diplomasi insanı da olduk. Diplomasiyi hiçbir zaman terk etmedik. İran halkının çıkarları için tüm fırsatları değerlendirdik. Yine hazırız" dedi.

"Biz her zaman savaş ve direnişin sembolü olmanın yanı sıra diplomasi adamı da olduk, diplomasiyi asla bırakmadık, İran halkının haklarını diplomasi yoluyla elde etmek için hiçbir fırsatı kaçırmadık. Silahlı kuvvetlerle aynı saftayız, onlar görevlerini yapıyor, biz de görevimizi yapıyoruz" şeklinde konuşmasına devam etti.

TÜRKİYE YİNE DEVREDE

Daha önce Rusya–Ukrayna, Orta Doğu ve Körfez hattında diplomatik girişimlere ev sahipliği yapan Türkiye, bu kez Washington–Tahran hattında devreye girdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi de özellikle Türkiye vs Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkilerin devam ettiğini paylaştı.

İran Dışişleri Bakanı 'hazırız' dedi! Pezeşkiyan talimat verdi: Türkiye barış adresi oldu

Fars'a konuşan üst düzey İranlı yetkili de "ABD ile müzakereler muhtemelen birkaç gün içinde Türkiye'de gerçekleşebilir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı 'hazırız' dedi! Pezeşkiyan talimat verdi: Türkiye barış adresi oldu

ARAKÇİ 'MESAJ ULAŞTI' DEDİ

İran Dışişleri Bakanı ABD ile temaslara ilişkin şu ifadelerle aktardı:

"Siyonist saldırıdan sonra Amerikalılar bize ‘ateşkesin görüşmelerin sonucu olabileceğini’ ileten bir mesaj gönderdi. Ancak baskı altında görüşmeyi kabul etmedik. Daha sonra silahlı kuvvetlerimizin becerisi sayesinde ‘saldırıları durduracağız, sizden de aynı şeyi yapmanızı rica ediyoruz’ diyen bir mesaj ulaştı."

TESNİM: DETAYLAR HENÜZ NET DEĞİL

Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansı ise ABD ile İran arasında önümüzdeki günlerde müzakerelerin başlayabileceğine dair iddialara temkinli yaklaştı.

Tesnim muhabirinin aktardığı bilgilere göre, müzakerelerin detayları henüz kesinleşmiş değil. Sürecin genel çerçevesi şekillendikten sonra, sonraki aşamalar ve ayrıntıların netleşeceği ifade edildi.

İRAN’DAN URANYUM VE YAPTIRIM ŞARTI!

Reuters’ın haberine göre İran, ABD ile yeniden başlayabilecek nükleer temaslar için şartları masaya yatırıyor. İranlı kaynaklar, ekonomik yaptırımların kaldırılmasını içeren bir anlaşma sağlanması halinde yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının yurt dışına gönderilebileceğini aktardı.

Haberde, Tahran’ın nükleer program başlığında esnekliğe açık olduğu, buna karşılık balistik füze programı ve bölgesel başlıkların anlaşmazlık konusu olmaya devam ettiği bilgisi yer aldı. İran cephesi, görüşmelerin ön koşulsuz başlamasını istiyor.

Reuters'a konuşan İranlı bir yetkiliye göre ABD’nin Ortadoğu Temsilcisi Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ilerleyen günlerde Türkiye’de bir araya gelebilir. AK Partili bir yetkiliye göre de Tahran ve Washington, Türkiye’deki görüşmelerde diplomatik çözüme odaklanacak.

TÜRKİYE'DEN İRAN ÖNERİSİ

ABD–İran gerilimi sürerken İsrail basını da Türkiye’nin rolünü gündemine aldı. Haaretz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın öncülük ettiği "aşamalı diplomasi" formülünü mercek altına aldı.

Gazeteye göre Ankara, İran–ABD hattında tek seferlik kapsamlı bir anlaşma yerine, sürecin parçalara bölünerek ilerlemesini savunuyor. Her aşamada ayrı uzlaşıların hedeflendiği bu modelin hem Washington hem de Tahran için manevra alanı oluşturduğu yazıldı.

Nükleer dosyada Türkiye modeli

İsrail basınına göre Ankara, nükleer başlıkta da aşamalı bir yol haritasını savunuyor. Bu çerçevede İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunun Türkiye’ye taşınması ve İran’a geri dönmemesi seçeneği masada yer alıyor.

TEL AVİV’DE ANKARA RAHATSIZLIĞI

Haaretz analizinde, Türkiye’nin diplomatik hamlelerinin bölgedeki dengeleri etkilediği satır aralarında hissedildi. Ankara’nın hem ABD hem İran nezdinde güvenilir bir kanal olarak öne çıkması, İsrail basınında yakından izlenen bir gelişme olarak aktarıldı.

ABD BASINI NE DEMİŞTİ?

Axios’tan Barak Ravid’in aktardığına göre ABD-İran müzakerelerinin Türkiye’de yapılması güçlü bir ihtimal.

Türkiye, Mısır ve Katar; ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile üst düzey İranlı yetkilileri Ankara’da bir araya getirmek için yoğun temas yürütüyor.

Bölge ülkelerinden bir yetkili, sürecin "hareketli" olduğunu ve görüşmenin bu hafta içinde gerçekleşebileceğini söyledi. Bir ABD’li yetkili de ABD–İran müzakerelerinin Türkiye’de yapılmasının güçlü bir ihtimal olduğunu doğruladı.

Trump da dün gece Air Force One’da gazetecilere yaptığı açıklamada, 1"Umarım kabul edilebilir bir anlaşma yaparlar. Nükleer silah olmayacak bir anlaşma mümkün. Bunu yapmalılar. Yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum ama bizimle konuşuyorlar, ciddi şekilde konuşuyorlar" şeklinde konuşmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası