ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, İsrail basını Türkiye’nin diplomatik hamlesine odaklandı. Haaretz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın öncülük ettiği ve "aşamalı diplomasi" olarak tanımlanan formülü ayrıntılarıyla ele aldı.

ABD–İran gerilimi tırmanırken, diplomasi trafiğinin adresi Ankara oldu. İsrail basını, Ankara’nın İran dosyasındaki planını mercek altına aldı.

İran ile ABD arasında tırmanan gerilim sürerken Haaretz, Türkiye’nin diplomasi masasında artan etkisini inceleyerek Ankara’nın görüşmeleri tek bir başlık altında toplamak yerine süreci aşamalara bölerek ilerletme önerisini yazdı.

ANKARA’DAN "ADIM ADIM" DİPLOMASİ FORMÜLÜ

Haaretz’e göre Türkiye, İran-ABD görüşmelerinin tek seferlik kapsamlı bir anlaşma yerine, parçalara ayrılmış başlıklar üzerinden yürütülmesini öneriyor. Bu yaklaşımda, her aşamada ayrı uzlaşılar hedefleniyor. İsrail basını, bu formülün hem Washington hem de Tahran için manevra alanı oluşturduğuna değindi.

İsrail basını Fidan'ın diplomasi formülünü yazdı! "Ankara adım adım ilerliyor"

ERDOĞAN HATTI AKTİF: WASHİNGTON VE TAHRAN’LA TEMAS

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem ABD Başkanı Donald Trump hem de İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile doğrudan temas halinde olduğu aktarıldı. Türkiye’nin bu süreçte arabulucu rolünü üstlendiği, diplomasinin merkezine yerleştiğini söyleyen İsrail basını, Ankara’nın bu pozisyonunu "oyun kurucu" olarak tanımladı.

İSTANBUL DİPLOMASİSİ ÖNE ÇIKTI

Yazar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İstanbul’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı görüşmeye geniş yer ayırarak, "Fidan, Türkiye’nin İran’a yönelik herhangi bir askeri harekata karşı olduğunu açık şekilde dile getirdi; Ankara’nın önceliği askeri senaryolar değil diplomatik çözüm" ifadelerini kullandı.

NÜKLEER DOSYADA TÜRKİYE MODELİ

Haaretz’te yer alan bilgilere göre Türk tarafı, nükleer başlıkta da aşamalı bir yol haritasını savunuyor. Buna göre, İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumunun Türkiye’ye taşınması ve yeniden İran’a dönmemesi yönünde bir formül masada yer alıyor. Bu modelin geçmişte Türkiye, Brezilya ve İran arasında imzalanan anlaşmayı hatırlattığı kaydedildi.

İSRAİL BASININDA RAHATSIZLIK SATIR ARALARINDA

İsrail medyasında yer alan analizde, Türkiye’nin diplomatik hamlelerinin bölgedeki dengeleri değiştirdiği satır aralarında hissedildi. Ankara’nın hem ABD hem İran nezdinde güvenilir bir kanal olarak öne çıkması, Tel Aviv’de yakından izlenen bir gelişme olarak aktarıldı.

ANKARA’NIN ETKİSİ KABUL EDİLDİ

Haaretz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte Rusya-Ukrayna tahıl anlaşması ve farklı bölgesel krizlerde oynadığı role dikkat çekerek, Türkiye’nin arabuluculuk kapasitesinin Washington tarafından da bilindiğini yazdı. İsrail basınına göre, ABD yönetimi Türkiye’yi birçok ülkeye kıyasla daha güvenilir bir aracı olarak görüyor.

