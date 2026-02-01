1 Şubat 2026 Pazar akşamı sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunları kullanıcıların gündemine oturdu. Son 24 saatlik hata bildirimlerinde hem internet sitesi hem de mobil uygulama kaynaklı problemler öne çıktı. Kullanıcılar yaşanan aksaklığın küresel mi yoksa bölgesel mi olduğunu araştırırken "Son dakika X çöktü mü, neden açılmıyor?" araştırılıyor.

1 Şubat 2026 son dakika gelişmesiyle çok sayıda kullanıcı, X’e giriş yapamadığını veya içeriklerin yüklenmediğini bildirdi. Özellikle akşam ve öğle saatlerinde yoğunlaşan şikayetler, platformda geçici bir teknik sorun yaşandığı iddialarını güçlendirdi.

SON DAKİKA X (TWİTTER) ÇÖKTÜ MÜ?

X (Twitter) için paylaşılan son kesinti verileri, platformda tam kapsamlı bir çökme olmadığını ancak aralıklı erişim sorunları yaşandığını ortaya koydu. Özellikle akşam ve öğle saatlerinde hata bildirimlerinde belirgin bir artış dikkat çekiyor.

Son dakika X çöktü mü, neden açılmıyor? 1 Şubat X (Twitter) erişim sorunu

Downdetector'de yer alan kullanıcı raporlarına göre bildirilen sorunların yaklaşık yüzde 56’sı internet sitesi kaynaklı, yüzde 40’ı ise mobil uygulama üzerinden yaşanıyor. X'ten şu ana kadar küresel bir kesinti yaşandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Kesintinin anlık bağlantı kaynaklı olduğu düşünülüyor.

X NEDEN AÇILMIYOR?

Değerlendirmelere göre X’te yaşanan erişim sorunu, sunucu yoğunluğu, kısa süreli teknik aksaklıklar veya bölgesel bağlantı problemlerinden kaynaklanabiliyor. Bazı kullanıcıların yalnızca akışı yenileyemediği, bazılarının ise paylaşım yaparken ve mesaj gönderirken hata aldığı bildirildi. Resmi bir açıklama yapılana kadar kullanıcıların uygulamayı güncellemesi ve internet bağlantılarını kontrol etmesi öneriliyor.

