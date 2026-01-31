Kütahya'da fabrikalarda işçi sıkıntısı yaşandığını söyleyen Vali Işın, işletmelerin artık yurt dışından eleman bulduklarını söyledi. Işın, vatandaşların iş beğenmediğini iddia edip "Bugün buraya 20 bin kişi lazım. İş bulamıyorum diyen Kütahya'ya gelsin, hepsine iş bulalım" dedi.

Kütahya’da Zafer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bazı fabrikalar, işçi yetersizliği nedeniyle tam kapasiteyle üretim yapamıyor.

Vali Musa Işın, yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, bu durumun sanayi tesislerinde ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti.

HİNDİSTAN'DAN İŞÇİ GETİRDİLER

Merkezdeki organize sanayi bölgelerinde de genişleme alanları oluşturulduğunu aktaran Vali Işın, yaşanan iş gücü sorununa ilişkin dikkat çeken örnekler verdi. Işın, "Firmalarımızdan biri işçi bulamadığı için Hindistan'a gidip oradan 210 işçi getirdi. Bir başka fabrikamız yine Hindistan'dan işçi getirdi. Bir diğer firma ise Venezuela'dan işçi temin etti" dedi.

"İŞ BEĞENMİYORLAR"

Vali Işın, yerli iş gücünün mavi yakalı işlere ilgi göstermediğini savunarak, "Bizim buradaki vatandaşlarımız maalesef çalışmak istemiyor, verilen işi beğenmiyor. Mavi yakalı olarak çalışmak istemiyorlar, beyaz yakalı olmak istiyorlar. Memuriyet ya da büro işi tercih ediliyor. Adama göre iş, işe göre de adam bulamıyoruz. Bu durumda firmalar mecburen dışarıdan iş gücü getirmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"İŞ BULAMIYORUM DİYEN GELSİN"

"Bugün buraya 20 bin kişi lazım. İş bulamıyorum diyen Kütahya'ya gelsin, hepsine iş bulalım" diyen Işın, kentte istihdam konusunda ciddi bir ihtiyaç olduğunu ve sanayicilerin eleman arayışının sürdüğünü vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası