Ulusal Staj Programı başvuru şartları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Başvuru süresinin uzatılmasıyla birlikte programa katılmak isteyen adaylar, kriterleri ve son başvuru tarihini araştırıyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ulusal Staj Programı, gençlerin kamu ve özel sektörde kariyer fırsatlarına erişimini artırmak amacıyla yürütülen önemli bir erken kariyer programı olarak öne çıkıyor. Programa başvuracak adayların belirli yaş, eğitim ve akademik başarı kriterlerini sağlaması gerekiyor. Buna göre,

01.01.2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1991 ve bu tarihten sonra doğmuş olan),

Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2* (diğer sistemlerde dengi olan),

Türkiye ve KKTC’de eğitimine devam eden;

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)

Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden (Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi);

Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç)

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabilmektedir.

ULUSAL STAJ PROGRAMI SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Ulusal Staj Programı başvurularının uzatıldığına dair duyuruların ardından gözler son başvuru tarihine çevrildi. 6 Ocak 2026'da başlayan başvurular 31 Mart 2026 tarihinde sona erecek.

