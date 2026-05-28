Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, bayram tatilinin YKS ve LGS adayları için kritik bir fırsat olduğunu belirterek, öğrencilerin bayramın ilk günü dışında günlük ortalama 10 saatlik çalışma temposunu korumalarını tavsiye etti.

MAHMUT ÖZAY- Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, bayram tatilinin YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Tatilde dinlenmeye de vakit ayrılabileceğini ifade eden Aladağ, şunları söyledi:

Öğrencilerimiz bayramın ilk günü büyüklerini ziyaret edebilirler ancak kalan günlerde günlük ortalama 10 saatlik çalışma temposunun altına düşmemeliler.

Bu süreçte anne ve babalara da büyük görev düşüyor; çocuklarına destek olmalı ve uygun çalışma ortamı sağlamalılar. Ayrıca hem veliler hem de öğrenciler sınav sonrasına dair olumsuz senaryolar üretmekten kaçınmalıdır. ‘Kazanamazsam ne yaparım?’ gibi kaygılar motivasyonu düşürür. Öğrenciler bu dönemi disiplinli bir şekilde değerlendirip sınavlarına odaklanmalıdır.

Haberle İlgili Daha Fazlası