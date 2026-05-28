MEB ve TÜBİTAK iş birliğiyle okullardaki 650 bin etkileşimli tahta ve laboratuvar bilgisayarı yerli işletim sistemi Pardus'a geçiyor. Temmuz ayına kadar tamamlanması planlanan projeyle, merkezi yönetim sistemi sayesinde siber güvenlik artırılırken lisans maliyetlerinde de büyük tasarruf sağlanacak.

ESMA ALTIN- Türkiye’nin yerli ve açık kaynak işletim sistemi Pardus, eğitim alanındaki yaygınlaşma sürecinde yeni bir aşamaya geçti. Millî Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan “Eğitimde Pardus İşletim Sistemi Yaygınlaştırma Projesi” kapsamında, okullardaki etkileşimli tahtalar ve bilgisayar laboratuvarları kapsamlı şekilde Pardus altyapısına geçirilecek.

İYİLEŞTİRME YAPILIYOR

Proje kapsamında okullarda kullanılan etkileşimli tahtalarda çalışan Pardus ETAP İşletim Sistemi geliştirilecek, bakım ve teknik destek süreçleri merkezi yapıyla sürdürülecek.

Temmuz itibarıyla Türkiye genelindeki yaklaşık 650 bin etkileşimli tahtanın Pardus altyapısına dönüştürülmesi hedefleniyor. Sahada karşılaşılan problemlere hızlı müdahale edilmesi amacıyla özel teknik destek ekipleri görev yapacak. Ayrıca sistemin performansını artırmaya yönelik sürekli iyileştirme çalışmaları yürütülecek.

ÖNERİLEN HABERLER EĞİTİM Bilgi Üniversitesi kararının perde arkası: Mevzuat kapattı Külliye açtı

Yeni süreç yalnızca akıllı tahtalarla sınırlı kalmayacak. Okul laboratuvarlarında bulunan bilgisayarların da Pardus masaüstü ortamına geçirilmesi planlanıyor. Sistemlerin merkezi ve yerel düzeyde etkin şekilde yönetilebilmesi amacıyla Liderahenk Merkezi Yönetim Sistemi kullanılacak. Böylece cihaz yönetimi hem merkez teşkilatından hem de il düzeyinde gerçekleştirilebilecek. Bu yapı sayesinde bakım, güncelleme ve güvenlik süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILACAK

Projeyle birlikte yalnızca teknik dönüşüm değil, kullanıcı uyumu için kapsamlı eğitim süreçleri de yürütülecek. Öğretmenlere yönelik eğitim programlarıyla Pardus kullanımının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir hâle getirilmesi hedefleniyor.

Açık kaynak ekosisteminin sunduğu avantajlarla hem siber güvenliğin üst düzeyde tutulması hem de lisans maliyetlerinde önemli tasarruf sağlanması amaçlanıyor. Böylece kamu kaynaklarının daha verimli kullanımı ve eğitim teknolojilerinde yerli çözümlerin güçlendirilmesi desteklenecek. Bu dönüşümle birlikte eğitim teknolojilerinde yerli ve millî çözümlerin güçlendirilmesi, dijital bağımsızlığın artırılması ve okullardaki teknolojik altyapının daha güvenli, sürdürülebilir ve etkin hâle getirilmesi hedefleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası